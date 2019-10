EAIO | Ça a bougé à LENA pendant les vacances !

Le 29/10/2019 | Par TCO | Lu 63

Ils sont une cinquantaine a avoir profité des stages de vacances proposés par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) à LENA (L’Espace Numérique et Artistique du TCO) dans la fraîcheur de Trois-Bassins, du 14 au 25 octobre 2019. Retour en images…

Arts visuels Stage Arts plastiques « Carnet de voyages » (du 14 au 17 octobre)

6 élèves (8-15 ans) ont été initiés et ont appris les bases du dessin type “carnet de voyage” avec Simon Teroy.



Durant 4 demi-journées, les stagiaires ont réalisé des dessins de plantes et de paysages aux alentours de LENA.



Stage Arts plastiques « Street art » (du 21 au 24 octobre)





Les 11 stagiaires (8-15 ans) ont fait connaissance avec le monde du street-art et l’ensemble des techniques qui le caractérise (graf, tag, pochoir…).



Sur les 4 demi-journées, les stagiaires ont réalisé une graf sur un des murs de LENA.



Une partie des stagiaires a rejoint ceux du stage Cinéma les après-midis et la journée de vendredi 25 octobre.



Stage Cinéma « Créer un court-montage » sur le thème : Le Street Art (du 21 au 25 octobre)





Les trois premières journées ont été dédiées au travail d’écriture collective d’un scénario, ainsi qu’au casting et à la préparation des acteurs. Les deux dernières ont été consacrées au tournage et au montage du court-métrage de 3 minutes.





Danse Stage Danse Hip-Hop Breakdance ReunBattle Session 2019 Camps (du 14 au 18 octobre et du 21 au 25 octobre)





Les juges nationaux et internationaux présents pour cette occasion ont été sollicités pour former les jeunes de la discipline Hip-Hop Breakdance, lors d’un stage type « camp d’entraînement ».



Durant deux semaines, les 12 stagiaires (ados de 12 ans et plus) ont été encadrés par Salim, Simon, Sofian et Durag Master du crew Indigène (FR) Lee-Roy et Bboy Joyeux (Run). Objectif : améliorer et perfectionner leur technique, leur musicalité et leur connaissance de la culture Hip-Hop.





Musique et théâtre Stage de Création Musique et Théâtre « C'est quand qu'on passe à table ? » (du 14 au 18 octobre)





Sous la houlette des intervenants Henry Duffour (auteur, compositeur, musicien), Thomas Bégrand (musicien), Manon Rossi (comédienne) et Kalou Hillion (photos, vidéos), un spectacle de restitution a eu lieu le vendredi 18 octobre à LENA.

Ce stage a accueilli une douzaine de marmailles âgés d'environ 8 à 10 ans. Ils ont été accompagnés et soutenus par les plus grands grands, les ados Laura, Alice, Nina, Natanahé et Médérick (élève Hip-Hop inscrit sur les deux semaines du stage ReunBattle Session 2 camps à LENA).