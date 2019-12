EAIO | Stages vacances du 20 au 24 janvier 2020

Le 23/12/2019 | Par TCO | Lu 162

Bientôt les vacances scolaires… Petits ou grands, voilà une idée d’activités sympas ! L’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous propose 4 stages thématiques du 20 au 24 janvier 2020.

Profitez de la présence d’un invité spécial pour ce stage NTS de janvier : Patrick Fradet, guitariste, compositeur et pédagogue. Ce pro de l’impro sera à La Réunion pour partager son expertise et sa passion, à l’invitation d’EMA Réunion.





Infos pratiques

Vous pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire en ligne pour réserver votre place, mais votre inscription ne sera validée qu’après avoir versé votre règlement.

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 17 janvier 2020 (uniquement les lundis et jeudis, de 8h30 à 16h).



sur place au siège du TCO (1, rue Eliard Laude – Le Port)

ou à distance par CB en appelant le 0262 32 12 12 (demandez l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest).

Ces stages artistiques sont ouverts à tous (enfants à partir de 8 ans, ados et adultes) que vous résidiez ou pas sur le territoire de la côte Ouest , et que vous soyez inscrits ou non à l’année à l’ EAIO Si vous êtes déjà élèves de l’ EAIO , vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.Vous pouvez régler vos frais d’inscription, au choix :