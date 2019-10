EAIO | Vous aussi, faites votre cinéma !

Le 15/10/2019 | Par TCO | Lu 132

Parmi les stages proposés par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) pendant les vacances scolaires d’octobre, celui-ci va certainement réveiller en vous votre jeu d’acteur ou vos talents de réalisateur…

Attention : Les places sont limitées. Inscris-toi en ligne dès maintenant !

► + d’infos





Info pratique

Tu as entre 12 et 17 ans ? Voilà une activité très sympa à expérimenter avec d’autres jeunes de ton âge, sous la houlette d’un professionnel de l’audiovisuel, amoureux de l’image !Participe au stage Cinéma “Créer un court-métrage” , proposé par Guillaume Kondoki , du 21 au 25 octobre 2019 à LENA (L’Espace Numérique et Artistique du TCO) à Trois-Bassins.Tu cherches un moyen de transport pour y aller ? Trakass pa…!L’ EAIO organise un service de transport en commun gratuit pour les stagiaires.Les horaires et points de ramassage seront communiqués aux personnes intéressées par cette option.