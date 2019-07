Infos pratiques

EAIO: 100 NOMS, conte musical pour petits et grands

L’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) vous invite au spectacle de restitution de fin d’année scolaire 2018-2019 : “Les 100 NOMS”, écrit par le talentueux Niko Coyez . Deux dates au choix … Rendez-vous nombreux pour applaudir les élèves accompagnés des enseignants de l’ EAIO les 6 et 7 juillet au Musée Stella Matutina (Piton Saint-Leu).100 NOMS est un conte qui s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. La musique accompagne l’histoire comme un film où se mêlent cordes, bois, cuivres, percussions, les danseurs jouant de leur corps tel un instrument…C’est une œuvre pluridisciplinaire qui regroupe orchestre, chorale, cirque, danse, narration et vidéos. Pas moins de 100 personnes au cœur de ce spectacle (80 sur scène et 20 en backstage) !► Dates et horaires des représentations :La représentation sera suivie d’un échange entre Niko Coyez, les élèves et le public.► Lieu : Musée Stella Matutina , Cour des machines (6 Allée des Flamboyants, Piton Saint-Leu)► À prévoir : La pièce se joue en extérieur, sous un grand chapiteau. Couvrez-vous bien et rapportez votre coussin préféré pour apprécier ce moment exceptionnel offert par les élèves de l’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest