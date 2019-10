EAIO : Stages vacances en octobre

► Retrouvez les

(attention : places limitées !)

L’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) investit les espaces de LENA (L’Espace Numérique et Artistique du TCO) à Trois-Bassins, en vous proposant des stages pendant les prochaines vacances scolaires, du 14 au 25 octobre 2019. Il y en aura pour toutes les sensibilités artistiques … Pour enfants, ados ou adultes, 5 disciplines sont au programme :L’EAIO organise un service de transport en commun gratuit pour les stagiaires. Les horaires et points de ramassage seront communiqués aux personnes intéressées par cette option.Pour les stages sur la journée, les stagiaires doivent prévoir leur repas du midi. Il est possible de déjeuner sur place. Cependant, les restaurants et commerces sont assez éloignés du site de LENA, situé à Grande-Ravine Trois-Bassins.Le paiement du stage doit se faire impérativement avant le stage. Pas de paiement sur place le jour du stage.- Paiement au siège du TCO sur Le Port | tous les matins de 8h30 à 12h- Paiement à distance par CB en appelant le 0262 32 12 12 (demander l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest) | tous les jours de 8h30 à 16h- Permanence à LENA à Trois-Bassins | le mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 15h