EDF Réunion prévoit la suspension des factures pour les entreprises en difficulté et du cas pas cas pour les particuliers

Le 26/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 7258

limiter la climatisation et aérer plutôt les pièces en ouvrant les fenêtres

débrancher les appareils en veille

dégivrer le congélateur et le réfrigérateur qui ont en tendance à créer du givre – et donc utiliser plus d’énergie – lorsqu’on l’ouvre souvent. La consommation d’énergie du réfrigérateur peut ainsi être divisé par trois.

On regarde la télé, on met la clim, on ouvre le frigo. Les activités sont limitées en confinement mais peuvent coûter cher en électricité. Si les entreprises en difficulté vont bénéficier d’une suspension de factures – les modalités doivent encore être définies - , ce n’est pas le cas pour les particuliers. Du moins, pas pour le moment. Ce n’est pas EDF qui décide mais le gouvernement ; ce sont donc les recommandations de l’Etat qui sont attendues.Pour les particuliers, les dispositifs actuellement en place peuvent néanmoins servir. Les foyers qui ne peuvent assurer le paiement de leurs factures pourront prendre contact avec leur CCAS ou travailleur social. "Notre cellule de solidarité oeuvre avec 400 travailleurs sociaux de l’île et les situations seront analysées au cas par cas", affirme la direction d'EDF Réunion. Il est donc possible de se rendre sur l’agence en ligne, l’application EDF ou les contacter par téléphone.Autre aide prévue : le chèque d’environ 200 euros par foyer du dispositif "chèque énergie 2020". La campagne sera bientôt lancée et les familles qui répondent aux critères pourront en bénéficier. L’année dernière, ce sont 140.000 foyers qui ont reçu ce chèque, soit 40% des clients EDF.EDF rappelle également comment faire baisser la facture :