EN ROUTE AVEC… La nouvelle Peugeot 208 sur les routes du portugal ! (vidéo)

Le 18/11/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 254

Elle a été l'une des stars du Salon de Genève, en ce début d'année 2019… La nouvelle Peugeot 208 va totalement casser les codes tant sur le plan du style (là où sa grande rivale Clio reste sur ses acquis) que technologique, avec une version 100% électrique… Essais express à l'invitation de Peugeot dans la région de Lisbonne de ces deux philosophies…

On sait Carlos Tavares, Patron du groupe PSA, assez critique vis à vis des politiques voulant éradiquer à courte échéance les moteurs thermiques et notamment le diesel. Pourtant, il doit faire avec et posséder dans sa gamme un pourcentage conséquent de versions hybrides et électriques sous peine de payer à l'Europe de très lourdes amendes et ce dès 2020… Les gammes 508 et 3008 vont bénéficier de l'hybridation. Pour le modèle le plus vendu de la marque, la 208, l'iconique représentante de cette série 2 (qui a fait ses débuts avec la 205 et qui s'est depuis écoulée à 22 millions d'exemplaires) l'option choisie a été de proposer aussi bien des motorisations thermiques - le diesel n'étant pas à l'instar d'autres constructeurs abandonné - qu'électrique. Et ce grâce à une même plate-forme ( à partir de la plate-forme CMP qui sert aussi à la DS 3 Crossback et à la future 2008) multi-énergies assez inédite. Certains constructeurs présentent un modèle 100% électrique. Chez Peugeot on a donc le choix sur cette nouvelle 208…