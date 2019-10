EN ROUTE AVEC… la nouvelle BMW série 1 : Changement de cap !

Le 31/10/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 135

En la voyant, on se dit qu'elle ressemble étrangement à l'une de ses cousines allemandes à l'étoile. Son lancement en 2004 avait pour but de permettre aux jeunes d'accéder à l'univers Premium. 15 ans plus tard et après deux versions en trois en cinq portes qui ont vu s'élever son niveau de prestations, la Série 1 versus 2019 change de cap en devenant plus habitable et confortable. Et ce au prix d'une véritable remise en cause technologique et philosophique…