ENfum’ pas Nous : L’Incinérateur n’est pas la solution !

Le 21/05/2019 | Par Zinfos974 | Lu 798

[Publireportage] Certains prétendent que l’incinérateur est LA solution à la question de gestion des déchets.



Pourtant ce dispositif, s'il permet de réduire les déchets en volume, il les transforme en produits toxiques, dangereux pour la santé.



Une fois installé, nous ne pourrons plus l’arrêter.



Voulez-vous vraiment d’un incinérateur près de chez vous ?



Découvrez les risques et sachez qu’un autre modèle est possible.

Le visuel au format PDF (téléchargeable)