ESA Réunion: Journée portes ouvertes ce mercredi en présence du designer David Enon

Le 19/02/2019 | Par N.P | Lu 139

L'ESA (école supérieure d'art) Réunion organise ce mercredi après-midi une journée portes ouvertes, en présence de David Enon, artiste designer. Enseignant à l’ESA d’Angers, David Enon a entrepris de fabriquer du mobilier en accrétion minéral sur le modèle des récifs artificiels. Il est présent à La Réunion pour trois semaines, dans le cadre de son projet de recherche en design tropical au sein d’APILAB, laboratoire de recherche de l’ESA Réunion, en partenariat avec Kélonia.

Le programme de la journée portes ouvertes :

N’oubliez pas de venir nombreux mercredi 20 février 2019 de 13h00 à 17h30, en présence de nombreux artistes, dont David Enon.



Le programme :

▪ 13H : Accueil des visiteurs avec un programme musical de Kabardock

▪ 14h00 à 14h45 : Conférence de présentation de l’ESA : l’Ecole, le cursus, les débouchés…

▪ de 13h00 –à 17h30 : diverses animations dans la cour :

▪ Échange avec les étudiants et enseignants,

▪ Visite de l’école et des ateliers,

▪ Animation avec les étudiants (peinture et dessin en live), exposition des travaux des étudiants et des cours publics,

▪ Restitution de la mobilité à la Biennale Internationale de Casablanca,

▪ Présentation du projet de recherche en design tropical, Mineral Accrétion Factory, en présence de David ENON, artiste designer, enseignant à l’ESA d’Angers * (cf dossier de presse par ailleurs),

▪ Rencontres La Semeuse (la professionnalisation des diplômés) : micro ouvert avec d’anciens étudiants, en présence de Yasmine ATTOUMANE, Lucie DEGUT, Samuel PERCHE, Karel PERRUSSOT, Clotilde PROVENSAL et de Magali Virassamy-Hoquet (KMVH),

▪ Exposition La Kour des Kerels / KMVH en présence de l’artiste,

▪ Présentation des partenaires privés : Mauvilac, Fibres, Ocetra, SHLMR.