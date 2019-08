Eaux de La Possession : Pose de la première pierre du nouvel accueil clientèle

Le 27/08/2019 | Par N.P | Lu 325

Ce lundi 26 août 2019, Gilles Hubert, Président de Eaux de La Possession, a concrétisé le nouvel accueil clientèle du service, qui sera situé au 6 rue Waldeck Rochet, en présence de Willy Latchman, le Directeur Général de Eaux de La Possession, de Geoffroy Mercier, Directeur Général de Runéo, et de Christophe Dambreville, élu à la délégation eau de La Ville de La Possession.



Objectif : Proposer aux Possessionaises et Possessionnais un lieu d’accueil de proximité et de participation citoyenne sur leur territoire. "Cela fait partie d’une ambition plus large, autour de laquelle s’est construit le service Eaux de La Possession : remettre l’eau au cœur de la ville en assurant sa distribution en continu, 24h/24 et 7j/7, sur l’ensemble du territoire, et participer ainsi à l’amélioration du cadre de vie", indique Runéo.



Un service clientèle de proximité auquel les consommateurs sont invités à participer



Service de l’eau engagé pour ses consommateurs et le territoire, il était important pour Eaux de La Possession de proposer un lieu d’accueil et d’information proche et accessible à ses consommateurs, propice à établir une nouvelle relation d’intérêt et de partage.



Le futur accueil, situé au 6 rue Waldeck Rochet, sera ainsi constitué de deux bâtiments : l’agence clientèle dans laquelle les consommateurs pourront effectuer l’ensemble de leurs démarches et se renseigner sur leur service de l’eau, ainsi qu’un lieu d’échanges qui hébergera des initiatives participatives et citoyennes, comme les réunions du Comité des Usagers, invitant les Possessionaises et Possessionnais à s’exprimer et à contribuer à leur service.



Le rôle de ce Comité, constitué sur la base du volontariat et faisant le lien entre le service de l’eau et ses consommateurs, sera de tester la qualité de l’eau et du service, faire remonter les éventuelles problématiques, imaginer des solutions concertées, et organiser, si besoin, des réunions d’échanges. Avec cette initiative, qui débutera en octobre 2019, Eaux de La Possession souhaite établir avec ses consommateurs une communication toujours plus fluide, dynamique et transparente, avec des retours rapides aux questions des habitants du territoire.



Pour rejoindre le Comité, les consommateurs peuvent écrire à comitedesusagers@eauxdelapossession.re



Assurer une distribution de l’eau en continu, 24h/24 et 7j/7, sur l’ensemble du territoire



"La gestion au fil de l’eau c’est terminé, nous avons un programme dynamique et durable afin d’assurer à l’ensemble des Possessionnais une distribution en eau de qualité", a déclaré Gilles Hubert, Président de Eaux de La Possession.



"La commune de La Possession, c'est plus de 30 000 habitants desservis en eau potable, 242 km de réseau, et 5 millions de mètres cubes distribués chaque année. Avec l'apparition de nouveaux quartiers et lotissements, la population de la ville, et donc les besoins en eau, ne cessent de croître. Des investissements sont indispensables dans les infrastructures liées à l’eau potable afin, d'une part, d'améliorer le rendement de réseau, et, d'autre part, de renforcer les ouvrages existants pour une plus grande capacité d’approvisionnement dans certains secteurs", précise Willy Latchman, Directeur Général de Eaux de La Possession.



D’importants travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux et des ouvrages de distribution d’eau potable ont ainsi été planifiés avec pour objectif d’assurer, à terme, la distribution en continu dans l’ensemble des quartiers de la ville. Après les secteurs de Pichette et de Sainte-Thérèse, des travaux démarreront prochainement à Ravine à Malheur, sur une distance de 6,4 km du lotissement de la Vierge au lotissement Grand Natte.



Ces travaux, représentant un investissement de plus de 6 millions d’Euros, sont financés par Eaux de La Possession, l’Office de l’Eau Réunion et l’Agence Française de la Biodiversité. Ils auront lieu, par étapes, du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020, avec une phase préparatoire dès septembre. Pour les besoins des travaux, la circulation sera alternée sur la RD 41 et modifiée sur la rue Roland Jamin, par portions successives, avec présence d’engins durant les horaires de chantier. Afin d’accompagner au mieux les riverains, des médiateurs de proximité seront présents pour informer et répondre aux questions des habitants des portions concernées, à chaque étape.