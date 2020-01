Comme quoi basculer la route quand il pleut c'est de la poudre aux yeux car c'est quand la terre sèche que la roche tombe. De plus, Il y a quelques années on entendait svt fermeture de la RL pour purge maintenant c'est bien moins fréquent...

Il ne faut pas dire que DR n a rien fait pour que ces genres d accidents ne se produisent plus, n est ce pas l ex sup hiérar.du préfet qui a tout fait pour faire retarder ce chantier en mobilisant les A.carrière.Vous avez des blessés sur la conscienc

10. Robert David le 27/01/2020 11:03



C'est bien, ils vont pouvoir récupérer les rochers tombés pour la nouvelle route du littoral !



=> Humour noir !



Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes !

Le jour où un élu ou un gros zozo laissera sa vie à cause d'un éboulement, vous verrez que la conscience de nos chers dirigeants changeront beaucoup plus vite, et les moyens se décupleront pour la finition de cette nouvelle route.



Combien de gens ont déjà perdu la vie à cause de cette route ? (éboulement uniquement pas à cause de la vitesse ou alcool)