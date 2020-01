Éboulement sur la route du Littoral : Les cordistes l’ont échappé belle

Le 27/01/2020 | Par Charlotte Molina

Certains automobilistes ont aperçu des cordistes sur la falaise, alors qu’un éboulement venait de se produire ce matin sur la route de littoral. Les hommes de la DRR étaient en train de travailler à l’installation de filets, plusieurs dizaines de mètres en amont.C’est le bruit de l’éboulement qui les a fait redescendre pour voir ce qu’il se passait: "Ils étaient sur place ce qui a permis également d’intervenir très très rapidement", explique Éric Boiteux, directeur d’exploitation et d’entretien à la DRR (Direction Régionale des Routes)."Le matin, les cordistes étaient dans la fosse pour décharger les filets qui doivent être mis en place là-haut. Ils étaient proches de la zone de l’éboulement encore une heure plus tôt, on a eu de la chance pour nos cordistes", ajoute-t-il.De la chance également pour les automobilistes, puisque le bloc de 2 mètres cubes qui s’est détaché de la falaise n’est pas tombé directement sur un véhicule, bien que trois voitures aient tout de même été impactés, avec un blessé léger.Suite à l’éboulement, une inspection héliportée de la falaise s’est faite dans la foulée, et a permis de mettre en évidence un deuxième gros bloc d’environ 2 mètres cubes, en équilibre sous les filets: "Nous l’avons fait tomber vers 12h, les cordistes ont ensuite terminé l’inspection et ont confirmé qu’il n’y avait plus de blocs instables identifiés."