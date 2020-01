Éboulement sur la route du Littoral

et il y a encore de con.....pour demander l'abandon du chantier. Si tous ces gens n'avaient pas mis des bâtons dans les roues depuis des années pour retarder la NRL on n'en serait pas là. Pseudos écolos , opposants politiques à Didier ROBERT, grèves à répétition, blocage des transporteurs...bref

12. Les gens le 27/01/2020 10:54



Les gens qui crachent sur les anti NRL ne comprennent rien: on est pas anti NRL en soi on est anti DIGUES; et si c etait pas pour faire plaisir à leurs copains transporteurs leur NRL serait déjà finie en mode tout viaduc. Ki sa lé plu couyon ester?