École Estella Clain à St-Leu: Face à l'inquiétude des parents, les travaux de désamiantage repoussés

reproche Marie-Josie Voltaire, déléguée de parents d'élèves.



"

evaient débuter ce mardi.

Dans le cadre des travaux de l'école Estella Clain (Saint-Leu), de l'amiante a été découvert sur les parois verticales de la fosse sceptique à démolir. De quoi susciter l'inquiétude des parents d'élèves."Ce n'est pas normal que personne de la mairie ne prenne le temps de venir rencontrer les parents afin d'expliquer le problème et surtout comment cela va se passe. D'autant que nous avions fait part de nos doutes au sujet de l'amiante et ils avaient insisté sur le fait qu'il n'y en avait pas",L'amiante est inerte et non-volatile. Il n'y avait pas de risque caractérisé pour les enfants", informe la municipalité. Un matériau qui libère toutefois des fibres ou poussières dangereuses en cas d'opération des destruction. C'est pourquoi des travaux de désamiantage "sous cloche", avec une zone de confinement localisée sur l'emprise de la fosse et ses premiers abords, dMais face à l'inquiétude des parents et du personnel, le maire a décidé de reporter les travaux "afin qu'ils ne se fassent pas en site occupé".indique la municipalité, qui promet de communiquer très prochainement sur le calendrier des travaux.Pour les parents, cette nouvelle découverte fait craindre un ralentissement global du chantier, l'école étant en travaux depuis 2014. "On est tous énervé, on en a marre, on en voit plus le bout", déplore la mère de famille. Pour rappel, en juin dernier, les parents faisaient déjà part de leur ras-le-bol face aux nuisances.