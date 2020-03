École à la maison: "Si les réponses apportées ne sont pas à la hauteur, les conséquences sociales seront graves"

Commentaires (12)

1. humanité le 26/03/2020 12:16

J'ai tout lu.... mais je ne vois pas ce qu'elle propose ???!!!

2. que dire le 26/03/2020 12:21

le constat est exact vos propositions Madame Bello ?

3. Zako le 26/03/2020 16:19

C tjrs pareil avec elle ..Elle dis ce ke tout le monde sais..Mais à contrario rien à proposer sa fait 30ans qu''elle fait cela. .Je ne cmp pas pkoi el fait ce post c totalement inutile si ce n''est que pour exister. .On est pas illettrés madame. .Stop

4. Kayam le 26/03/2020 17:58

Le problème est aussi et sera aussi - si cette situation s'étire - d'imprimer les documents pour les enfants. Une cartouche d'encre coûte environ 20€, si on achète noir et couleur, ça fait 40€. (les devoirs comportent des schémas en couleur), il faut rajouter la rame de papier et éventuellement l'achat d'une nouvelle imprimante quand celle qu'on a commence à crier l'assassin !



Le président M. Macron a dit "quoi qu'il en coûte !" ; il aurait été bien de proposer une alternative à ces dépenses. La continuité pédagogique en fait partie également. Le conseil général n'a qu'à mettre en place un budget pour les collèges, le cons. rég. pour les lycées et les mairies pour les écoles. On paie des impôts nous !

5. klod le 26/03/2020 18:18

kayam , post 4, a dit nombre de choses réalistes à la différence des posts précédents qui ne font que continuer le moucatage d'"avant" .



Pour certains , la terrible crise du covid servira à un retour sur soi pour proposer un monde meilleur allant à l'essentiel et non vers le superflus ( comme le "bat karé annuel!!!!!!!!!!!!!), et plus de résilience envers autrui ( et soi même , mais c'est plus compliqué!) , sans critique acerbe mais constructive ,

Pour d'autres , cela ne changera rien , le monde continuera comme depuis mathusalem ou néfertiti , selon, hélas. …………….. time will tell.

6. Domi le 26/03/2020 20:31

Je n’ai pas tout lu car je connais madame Belo : bla, bla, bla ... Que propose t- elle ? Absolument rien.

Vous étiez une enseignante et si vous repreniez votre bâton de pèlerin ? Je suis convaincu, vous seriez beaucoup plus utile qu’à l’Assembée.

7. Mwinmidike le 26/03/2020 21:56

On peut penser que beaucoup de ceux qui auront des difficultés pendant la continuité pédagogique ne foutaient déjà rien en classe. Donc, ils ne perdront pas plus de temps, par contre, ils n'en feront plus perdre à ceux qui bossent et à leurs professeurs.

Et ce sont ceux-là qui seront les premiers servis en ordinateur si jamais il y a distribution.

8. Targie le 27/03/2020 00:37

C''est dur pour les cas extrêmes et sans aucun soutien intellectuel !! Vrai...Mais perso, mes bambins, ont avancé bcp plus , que depuis la rentrée, entre les maîtres (esses) et profs tjrs absences, sans remplaçants....

9. Targie le 27/03/2020 00:41

Et ceux qui se sont convertis, faute de savoir quoi faire et qui ont des enseignements et comportements inapproprié, j'avoue qu'il y a aussi des mesures à prendre de se côté là aussi dans un futur proche !!!..

10. Kominis le 27/03/2020 02:46

Où sa ou lé Huguette? Ou la point lo droit fé porteaporte? Mi vois pi ou...Et out' délégasion espéciale, koça lé devenue?

11. Sue-helen le 27/03/2020 09:05

Cette situation est exceptionnelle, il s’agit là d’investir dans l’éducation de VOS enfants. L’école est gratuite en France et ce n’est pas le cas partout ! Il faut voir le verre à moitié plein !