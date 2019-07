Ecran géant et fan zone pour suivre le match de Madagascar

Le 11/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 379

La communauté malgache vivant à La Réunion et les supporters réunionnais des Barea ont le choix ce soir. Les villes du Port et de Saint-Denis se mettent aux couleurs malagasy pour suivre le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera Madagascar à la Tunisie.



Au Port, le ¼ de finale sera retransmis sur grand écran. La ville du Port et l’association Fleur des Îles proposent ce jeudi de suivre en direct le quart de finale de la Coupe d’Afrique 2019 au complexe sportif municipal. Rendez-vous à partir de 18 heures pour de la danse traditionnelle et un concert de Sandry’ha et Destyn Maloya. La diffusion du match commencera à 23 heures.



A Saint-Denis, la ville met en place une fan zone au gymnase S de Champ-Fleuri. Dès 20H, le public pourra regarder en direct le premier quart qui opposera la Côte d'Ivoire à l'Algérie puis, dès 23H, place au match des Barea, le surnom donné à l'équipe de Madagascar qui participe pour la première fois à la CAN. Alefa Barea !