Edgar Avril, 1er maire du Tampon: Un grand homme!

Le 03/03/2019 | Par Georges Oscar May | Lu 360

Malheureusement, tous les maires du Tampon n'ont pas eu cette grandeur d'esprit et sa classe, surtout pas le dernier en date!



Socialiste de père en fils et pur tamponnais de Bois-Court, j'ai vu sur Facebook l'invitation à toute la population pour l'inauguration de la source Edgar Avril ce dimanche matin au niveau du Belvédère de Bois-Court.



Aussi, bien que ne partageant pas les convictions politiques de la municipalité actuelle, je suis allé faire un tour en tant que citoyen et contribuable tamponnais, histoire de prendre l'air.



Et là, quelles ne furent pas ma stupeur et mon grand dégoût du triste spectacle auquel se sont adonnés le maire et son équipe au milieu de quelques 200 à 300 personnes (ce qui est vraiment peu au regard de toute la grosse publicité faite pour cette inauguration depuis plusieurs semaines, et alors qu'on nous promettait au bas mot 3 000 personnes):



1. Pas un seul mot sur Monsieur Edgar Avril, qui fut tout de même le 1er maire du Tampon: un oubli qui révèle le manque de respect et de culture historique de la part de Monsieur Thien Ah Koon!



2. Alors que tous les officiels étaient conviés sur le podium, l'équipe municipale violait le protocole le plus élémentaire en écartant volontairement Madame la députée de la 3ème circonscription, Nathalie Bassire pourtant présente (seul Monsieur le Sous-Préfet est venu la saluer sous nos yeux ébahis): de quoi ont-ils peur pour agir de manière aussi abjecte? La politique qu'appelle la population de ses vœux c'est avant tout une politique basée sur le respect, y compris le respect des adversaires politiques!



3. Manifestement, le maire est déjà en campagne électorale aux frais du contribuable: la présence du Maire de Saint-Pierre et de son Président du Département qui n'a eu de cesse de faire de façon exagérée et forcée les louanges de TAK ne laissent aucun doute sur le caractère électoraliste des dépenses somptueuses pour cet événement, qui au final n'aura attiré que les militants takistes dont les rangs se désertent inexorablement mois après mois, et une poignée de curieux comme moi … Cela donne aussi une lecture claire des tractations politiques et de l'ingérence forte de Saint-Pierre dans les élections municipales au Tampon: après avoir soutenu Paulet Payet "en misouk" en 2014 pour diviser la Droite et favoriser TAK, qui Michel Fontaine va-t-il envoyer en 2020: son directeur de cabinet à la Civis, le fils inconnu et inexpérimenté de Jean Bernard Hoareau un alimentaire notoire de la politique tamponnaise? Ou va-t-on assister à une résurrection improbable et éhontée de Paulet Payet qui soutient visiblement sur les réseaux sociaux une petite candidate en sous-marin très proche de TAK, une certaine Mme Bénard, comme la corde soutient le pendu?



4. Une seule députée était présente au milieu de la foule, mais j'ai entendu que l'on citait sur le podium "Mesdames et Messieurs les Parlementaires" (je n'y ai vu aucun(e) autre député(s), ni aucun(e) sénateur/rice): de qui se moque-t-on? Parlait-on de l'ancien député Vlody, que j'ai longtemps soutenu avant de vivre son appel fraternel à voter Jacquet Hoarau en juin 2017 comme la pire des trahisons après celle de Judas ? En effet, curieusement lui était présent sur le podium aux côtés de TAK: il se murmure au Tampon que l'ancien socialiste a créé un micro-parti pour présenter une liste au 1er tour, mais que convaincu lui-même qu'il fera moins de 10 % des suffrages exprimés, il a déjà négocié une "tite place bordage" en échange de son ralliement au second tour à la liste de TAK (adjoint au maire, vice-président de la Casud, présidence de SPL ou SEM, …): les électeurs n'en peuvent plus de ce "riz cantonnais tourné gâté", ces arrangements d'arrière-cuisine héritage de temps anciens!



5. Pire, j'ai assisté à une scène surréaliste: un adjoint au maire du Petit Tampon, tristement connu pour ses frasques à répétition, a verbalement agressé des personnes accompagnant Mme Bassire en leur demandant publiquement "ce qu'ils foutent là"… Mais de quel droit ose-t-on parler ainsi à des citoyens? Moi je suis profondément de Gauche, mais j'étais présent et cela est tout à fait normal puisque c'est l'argent de nos impôts qui a payé cette manifestation!



Quelle goujaterie exécrable! Quelle bassesse intolérable! Comment des élus du peuple peuvent-il se comporter ainsi?



Enfin, lorsque j'ai entendu Monsieur Thien Ah Koon dire ce matin dans son discours enfantin et décousu, comme à son habitude, que "les petits sont costauds" car l'eau qu'ils buvaient contenait du limon fortifiant, je n'ai pu m'empêcher de sourire:



- On peut être encore debout à 80 ans (mais pas trop longtemps sur une même journée tout de même), mais cela ne signifie pas d'avoir la fraîcheur et le dynamisme nécessaires à la fonction de premier magistrat, ainsi qu'une vision adaptée du monde actuel ;



- L'eau qu'il nous vend très cher au robinet ne contiendrait-il pas aujourd'hui des nitrates et du glyphosate, certes en petite quantité, mais la chronicité de sa consommation quotidienne n'aurait-il pas un impact sur notre santé et celle de nos enfants?



- La petitesse de la taille physique n'est pas un paramètre dont les citoyens tiennent compte, mais la petitesse d'esprit est un critère rédhibitoire dont les électeurs ne manqueront pas de se souvenir au moment de couler leur bulletin de vote dans un an! Plus jamais çà !!!