Edouard Philippe annonce une augmentation de la capacité de lits de réanimation à La Réunion

Commentaires (17)

1. Warren le 28/03/2020 22:20

Vos mesures ont été prises et donc implémentées trop tardivement M. Le PM, donc sans aucun bon sens. Incompetence ou mauvaise foi? De plus ce ne sont que des demies mesures comme l'option laissée aux entrants de ne pas aller en confinement strict.

2. Nombre de lits le 28/03/2020 23:17

Cela fait donc 900 000 personnes sur notre île, il y a 161 lits si tous tombent malades au pire des cas et ont besoin de réanimation cela fait 5590 personnes par lit.....tirage au sort pour rester en vie.

3. Ppov le 28/03/2020 23:28

Quel bouffon ! à l''écouter on est mdr ! interdiction d''escales des croisières, conditions strictes pour aéroports !quatorzaine stricte!! DÉMISSION !

4. Enirsem le 28/03/2020 23:37

Au train ou c'est parti ce n'est pas 161 lits de réanimation qu'il va falloir mais 10 fois plus, ce type n'a toujours rien compris, pitoyable .....

5. Ppov le 29/03/2020 00:55

Quel bouffon !lui et son supérieur devraient démissionner !tartuffes! quarantaines,escales interdites, aéroports maîtrisés !des assassins Oui ! une île qui aurait pu rester vierge si on avait agit AVANT ! DÉMISSION !

6. Archer974 le 29/03/2020 08:03

Sachez que Guadeloupe+Martinique = 736000 habitants pour 169 lits réanimation. La Réunion 860000 habitants pour 161 lits alors qu''au prorata on devrait avoir 200 lits. Voilà un bel exemple d''équité de la part de l''État. Que font nos élus?

7. lila le 29/03/2020 08:32

Non mais il rigole ce 1er Ministre ! c était facile de contenir l épidémie ici en mettant en place un confinement obligatoire dans des lieux sécurisés et sous surveillance les arrivants qui ont déferlé à l aéroport depuis le début de l épidémie. Tous les cas ont été importés parce qu en réalité les autorités n ont pas pris la décision d interdire les vols, n ont effectué aucun test aux arrivants...Et encore aujour dhui on nous annonce qu un navire est dans la zone océan indien. Nous pensions qu il était équipé pour prendre en charge des malades de Mayotte et de la Réunion. Mais pas du tout : c est pour rapatrier en métropole des gens (en bonne santé) de la zone.

Vous voulez quoi ??? qu on vous dise merci ????

8. Au commentaire 2 le 29/03/2020 08:37

@2 , il faudrait un lit de réa par habitant, vous rendez-vous compte de votre ânerie? Heureusement que tous les malades n’on pas besoin d’une réanimation.

Ce que l’on peut par contre reprocher c’est de ne pas avoir fermé plus tôt Gillot.



9. Warren le 29/03/2020 09:01

Post 5: parfaitement! La Réunion aurait ete épargnée si les mesures strictes de confinement forcé des entrants avaient été actées. Que du bon sens non? Apparemment nos gouvernants n'ont pas la même conception du bon sens que nous.

10. Ken le 29/03/2020 09:15

Edouard Philippe annonce qu’il ne veux pas aller en prison...

11. Lnass le 29/03/2020 09:21

Mr le président, Mr le 1er ministre, le le préfet. Votre gestion est carrément pas efficace dans les dom Tom... La preuve en ai... Plus de 88% de cas importer avec seulement deux aéroports et un port.. Bravo à vous merci Encore

12. Concrètement le 29/03/2020 10:24

Concrètement ? Rajoutez des lits ne diminue pas le nombre de maldes. Laissez les médecins tenter de sauver des gens. Ce fameux médicament ne tuera pas plus faute d avoir mieux. Sinon démissionnez . Et vite.

13. etapres le 29/03/2020 10:28

Concrètement ? Rajoutez des lits c est bien mais ne diminue pas le nombre de malades. Laissez les médecins tenter de sauver des gens. Ce fameux médicament ne tuera pas plus faute d avoir mieux. Sinon démissionnez . Et vite.

14. Mwoi le 29/03/2020 10:46

Non mais c est pas vrai !!!! Quand on sait que

Lhydrochloroquineest utilisé en chine Venezuela... il donne des lits ! 1 fois que 80% de l''''ile sera infectée vous ferez quoi ? C''''e c mme ca qu on repousse l''''ennemi ? Arretez vos discours on en a marre

15. La vérité si je mens ! le 29/03/2020 11:23

Edouard Philippe : Masques, tests, lits, confinement... Ce qu'il faut retenir

Ce type est resté en mode point mort en roulant

16. JORI le 29/03/2020 11:53

Vu les commentaires, la Réunion peut s'enorgueillir de n'avoir que des 1er ministre en puissance. Dommage qu'on ne les retrouve jamais comme candidat à 1 élection!!. C'est peut-être plus facile de diriger un pays derrière un clavier !.