Edouard Philippe annonce une "loi nouvelle" pour durcir les sanctions contre "les casseurs"

Le 07/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 44

Edouard Philippe est intervenu ce soir dans le 20h de TF1 pour annoncer une "loi nouvelle" durcissant les sanctions contre "les casseurs" et les manifestations non déclarées.



Le Premier ministre a affirmé que "nous sommes attachés à l'ordre public et nous avons pris la décision de mobiliser en masse des forces de l'ordre samedi prochain et il y aura de nombreuses interpellations. 80.000 forces de l'ordre seront en place samedi prochain".



Il a également annoncé que la loi sera modifiée afin de "sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration de la manifestation. Aujourd'hui si l'on veut défendre la liberté de manifester, il faut faire évoluer notre droit et compléter notre dispositif législatif".



Enfin, interrogé par Gilles Bouleau, il a rappelé qu'à cette date, "il y a eu plus de 1.000 condamnations, 5.600 gardes à vue. Parmi les auteurs des dégradations scandaleuses dans l'Arc de Triomphe,13 ont été interpellés et placés en garde à vue".