Edouard Philippe durcit le confinement dès mardi 24 mars

Le 23/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 3167

préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé ;

réexaminer, dans le même délai le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement ;

évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation.

Les déplacements dérogatoires pour faire du sport ou promener un enfant seront limitées à une durée d'une heure, dans un rayon d'un kilomètre autour de chez soi, et les attestations devront comporter l'heure de sortie.

Les marchés ouverts seront fermés, néanmoins les préfets pourront déroger à la règle d'interdiction nationale, sur demande des maires. "Car souvent, les marchés sont le seul moyen d'avoir accès à des produits frais, et les agriculteurs doivent pouvoir écouler leur production", précise Edouard Philippe.

Santé: Les déplacements aux urgences hospitalières ou sur convocation d'un médecin, pour des soins programmés (les dialyses, par exemple), seront les seuls autorisés désormais.

Après que le Conseil d'Etat a, suite à la saisie du syndicat Jeunes médecins, donné dimanche soir 48 heures au gouvernement pour revoir sa copie quant aux dérogations à l'interdiction de déplacements, le premier ministre Edouard Philippe s'est exprimé au journal de 20h de TF1.Le Conseil d'Etat exige que soit levée l'ambiguïté de certaines exceptions à la règle du confinement, plus précisément d'appliquer les mesures suivantes:Le premier ministre vient donc d'annoncer, après avoir rendu hommage aux soignants, et en réponse au Conseil d'Etat, que, dès demain mardi 24 mars, l'amende en cas d'infraction à la règle de limitation des déplacements sera de 1500 euros en cas de récidive, et les mesures suivantes seront appliquées, quant à trois domaines:Le premier ministre indique qu'il va signer un décret dès ce soir en ce sens, et rappelle, concernant la règle de confinement que "Il y a énormément de nos concitoyens qui la respectent (…) Je leur tire mon chapeau. Mais nous savons que dans certains endroits du territoire, un certain nombre de gens ne respectent pas les règles". "Il s'agit de protéger nos citoyens, c'est une règle individuelle mais aussi de solidarité", dit-il.Interrogé sur les modalités envisagées concernant les obsèques, Edouard Philippe indique: "C'est une question extrêmement sensible et délicate, les obsèques d'un proche, d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, sont des moments bouleversants". Les obsèques seront donc limitées à des rassemblements de 20 personnes, soit la très proche famille. "C'est un équilibre difficile à trouver: conserver l'humanité dans une société confinée est un exercice redoutable", regrette-t-il.