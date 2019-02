Education: Les syndicats appellent à la grève ce vendredi

Le 20/02/2019 | Par N.P | Lu 347

Le SNES-FSU Réunion avec la FSU Réunion (SNES-FSU, SNUEP-FSU, SNEP-FSU, SNUipp-FSU...) SUD Éducation, FO, SE-UNSA, SNALC et SGEN-CFDT appellent à la grève le vendredi 22 février. Un rassemblement est prévu à 14h00 devant le rectorat.Les motifs évoqués :"Contre les suppressions de postesContre les réformes des Lycées, du collège...Contre ParcourSupContre la 2ème HSA imposéePour l'amélioration des conditions de travail et d'enseignementPour une École ambitieuse pour toutes et tous"