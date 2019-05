Elections Européennes: L'ordre des scores à La Réunion

Le 27/05/2019 | Par Charline Bakowski

Le grand vainqueur de ce scrutin est Jordan Bardella, avec sa liste du Rassemblement National (31,24%). S'en suit ensuite la France Insoumise, représentée par Manon Aubry (19,03%). Non loin derrière arrivent ensuite Nathalie Loiseau et sa liste En Marche (10,43%) et EELV soutenu par Yannick Jadot (8,58%).