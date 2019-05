Elections Européennes: Le PLR alerte sur l’urgence climatique

Les élections européennes du dimanche 26 mai 2019 arrivent dans un contexte où la politique menée par Emmanuel Macron est catastrophique pour la France et pour La Réunion.



Face aux multinationales et à la puissance de l’argent, une Europe des peuples, sociale et économiquement juste est possible. Nous ne pouvons rester les bras croisés face à l’urgence climatique.



Dès lors, quel choix s’offre à nous? Notre région ne doit pas être considérée seulement comme un territoire en grande difficulté qui bénéficie de subventions européennes. Nous avons des atouts à faire valoir compte tenu de notre potentiel et de notre situation.



A ce titre, les Réunionnais doivent avoir plus de moyens pour être à même de prendre des décisions spécifiques afin de décider de la meilleure politique pour le territoire.



Le PLR n’a pas de candidat directement engagé sur une des listes en présence, mais appelle les électeurs à aller voter pour les candidates et les candidats Réunionnais de gauche présents sur ces listes. Par ce vote chaque électeur aura l’occasion de sanctionner la politique désastreuse menée par le gouvernement d’Emmanuel Macron.