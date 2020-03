"Elections Municipales 2020" - "1er tour : Règles et enjeux"

Le 05/03/2020 | Par Aid97400.re | Lu 74

Repaire de Là-Bas Si J'Y Suis n°160 à Saint Denis à « Le Manguier» - Vendredi 13 Mars 2020 à 18h00Présentation et débat par Bruno BourgeonAID vous invite ce soir à discuter autour des Municipales, c’est-à-dire à essayer de détricoter les enjeux de ces élections, dans l’hexagone et à La Réunion. Un court diaporama remettra en place les règles de ces élections, un second montrera comment un petit village drômois (Saillans) a mis en place une démocratie participative pour mieux répondre à la nécessaire transition écologique.Notre débat portera sur les perspectives locales, sur la vague verte portée depuis les élections européennes : l’exemple de Saillans nous paraît à cet égard démonstratif.Nous ne ferons pas le tour des communes, trop fastidieux, mais nous envisagerons assurément le devenir électif sur Saint-Denis et Sainte-Marie, les deux communes qui nous intéressent au premier chef (carnous sommes une association dionysienne de siège sainte-marien). Mais nous pourrons aussi évoquer d’autres municipalités.Enfin, les remaniements budgétaires nous imposeront de discuter du rôle de plus en plus prégnant que joueront les intercommunalités dans un proche avenir, les budgets municipaux se réduisant comme peau de chagrin.La suite sur : www.aid97400.re