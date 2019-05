Elections européennes: La Réunionnaise Sophie Sénac sur la liste de l'UPR "Ensemble pour le Frexit"

Commentaires (49)

1. Leonardevincui le 04/05/2019 11:32

Bravo Mme Senac,L''Europe des parasites politiques de la mondialisation,ont encore des beaux jrs devant eux.Pour un carton du FREXIT, M.Asselineau aurait dû laisser son égaux de côté.S''unir a l''appel de Florian Philipot et Dupont Aignan.Yab Yvelines

2. Georges POTOLA le 04/05/2019 11:41

Réunionnaise ?

Moi je suis Russe. Demain je vais représenter le peuple Russe.



3. Zan Douille le 04/05/2019 12:30

Même remarque que pour l'article sur le pancrate !

4. Créole la Réunion le 04/05/2019 13:47

Post 2



Couillon couillon couillon vous êtes !!!!!!

Vous êtes un triple couillon. Désolé !

5. PNS le 04/05/2019 14:26

Les Urluberlus Populistes Rigolos...adeptes du chiffon que l'on agite pour faire peur, devraient se faire reprogrammer les neurones..

6. Dairy Sion le 04/05/2019 15:10

Et moi je suis Cubain ayant vécu à la Réunion donc Réunionnais...Je vais donc moi aussi représenter la Réunion aux prochaines élections européennes...Par contre mon canard est malgache et mon chien un berger... allemand... Comment je fais ?

7. A mon avis le 04/05/2019 16:09



Elle manque de logique !



Car, en toute logique, elle devrait militer pour l'indépendance de la Réunion !

Elle dit :

"Dans une île où il est courant de faire croire que rien ne serait possible sans les aides dites "européennes", Sophie SÉNAC constate et dénonce que les dégâts causés par l’euro sur le pouvoir d’achat et le chômage "

en suivant son raisonnement, c'est exactement la même chose pour la Réunion par rapport à la Métropole !

Alors pourquoi pas le "Runexit" ? "Elle s’oppose à tous ceux qui tentent de couper progressivement les liens qui unissent La Réunion à la République française. "Elle manque de logique !Car, en toute logique, elle devrait militer pour l'indépendance de la Réunion !Elle dit :en suivant son raisonnement, c'est exactement la même chose pour la Réunion par rapport à la Métropole !Alors pourquoi pas le "Runexit" ?

8. SITARANE le 04/05/2019 16:21

Elle est passée du trés chic 6 arrondissement de Lyon à St Pierre cependant depuis 7 ans elle n'a pas rencontré beaucoup de Créoles comme en atteste sa page Facebook, 969 amis pas ou peu de Créole...........

9. A mon avis le 04/05/2019 16:27

Que vont-ils faire au Parlement européen tous ces candidats d'extrême droite qui refusent l'Union européenne ?



Les jeunes générations ne perçoivent pas tout ce que l'UE a apporté en matière de sécurité et de progrès sociaux.

L'Europe des nations telle qu'elle existait avant 1950 (et que veulent tous les frexiteurs et autres brexiteurs) était un ensemble de peuples en compétions et guerres permanentes.

En 70 ans, l'Europe (UE) s'est constituée et représente, au niveau mondial le continent globalement le plus développé et le plus démocratique (niveau de vie le plus élevé, meilleure protection sociale, meilleur espace de liberté d'expression de religion etc ....)



C'est un mensonge que de faire croire qu'en sabordant l'UE, la France et les Français s'en trouveront mieux.



Asselinot est un bonimenteur de foire !

Les frexiteurs sont des menteurs !



Il faut au contraire davantage d'Europe : davantage d'union pour plus d'égalité sociale .



Et pour cela seuls les partis de gauche ou écologistes peuvent répondre à ces attentes !

10. FREXIT le 04/05/2019 16:34

A Monsieur Leonardevincui :



Dupont Aignan ne propose en aucun cas la sortie de l'UE, quand à Philipot son surnom dans les médias c'est copier/coller. Le mec qui sans idée, après c'être fait "botter le c.." par la fille Le Pen vient pomper les analyses de F. Asselineau de l'UPR pour espérer exister.



1/ Dupont Aignan est Européiste

2/ Philipot est un plagiaire Le Peniste qui essaye de survivre en se démarquant en copier/coller

11. Quelqun le 04/05/2019 17:24

A FREXIT (post 10)



Bravo Mr vous avez tout juste !

12. Leonardevincui le 04/05/2019 18:09

@10/En faite du pont Aignan,c un prêté pour un vomi.Présidentielle 2017 du bobo Macron,le faux cul du Pont Aignan s''allie aveclecholéra le Pen.Maintenant,il est en quête du graal en solo acec la peste.J''espère qu''il sera tjrs au caniveau.Yab Yvelines

13. Yab Dezile le 04/05/2019 19:23

L''indépendance de la Réunion n''est par rapport à la France n''est pas possible. Nôtre économie dépend bien trop de l''hexagone.

En revanche, la France est la 5 ème puissance économique mondiale, une sortie de l''UE est tout à fait envisageable.

14. BIHANNIC le 04/05/2019 19:34

Tout mon soutien à Sophie Sénac et aux militants réunionnais.

15. Maoul le 04/05/2019 19:45

Chaque année la France donne 21 milliards à l''UE et n''en reçoit que 14 milliards sous formes d''aides.

Si on sort de l''UE on récupère 7 milliards.

La route du littoral, les subventions de la canne: les fonds viennent donc de la France

16. FREXIT le 04/05/2019 19:49

Réponse à SITARANE :



Le Débat ce n'est pas Créole /Zoreil (si c'est un débat qui t'occupe )

Le débat c'est la souveraineté de la France face aux collabos européistes qui vendent la France aux multinationales.

17. A mon avis le 04/05/2019 20:23



"Le débat c'est la souveraineté de la France face aux collabos européistes qui vendent la France aux multinationales. "

Arrêtez vos conneries ! @ FREXITArrêtez vos conneries !

18. JORI le 04/05/2019 20:23

13. Yab dezile. Et selon vous pourquoi sommes nous encore, non plus la cinquième, mais une puissance économique ?.

19. JORI le 04/05/2019 20:28

15. Maoul. Et à petite échelle, la Réunion peut elle vivre sans les aides de la métropole ?. Je fait partie des 47% des gens qui paient l''impôt pour que d''autres puissent vivrent. Et si je ne payais pas l''impôt, mieux je me porterais, non?.

20. JORI le 04/05/2019 20:32

16. Frexit. "des europeistes qui vendent la France aux multinationales". Pouvez-vous être plus clair et que prône votre asselineau pour ces multinationales sans qu'elles ne se barrent ?.

21. 7eme puissance mondiale le 04/05/2019 20:44

La France ÉTAIT 5eme puissance mondiale avant euro. Elle a perdu des place sous le ministre de l économie Emmanuel Macron et sous l actuel président je pense que l on va passé 8eme si ce b ai pas déjà le cas. On ne peu donc pas dire merci à l Europe.

22. Hrjl le 04/05/2019 20:59

Bonjour. A "a mon avis post 9" Vous qui aimez cette UE qui n''a rien à voir avec celle qu''on nous a promis, vous devriez vous intéresser un peu plus à son fonctionnement,Et aux milliards qu''elle coûte aux français chaque année.

23. Iris le 05/05/2019 09:08

@ 2 C'est pour ça que Monsieur Omarjee a fait voter une prolongation de l'octroi de mer qui est illégal... Donc à l'image de la Réunion ? Quand bien même Madame Senac ne serait pas Réunionnaise, quel est donc le (ou la) candidat(e) qui se présente pour ces élections avec un casier judiciaire vierge ? Concernant les députés composant la commission européenne, l'on sait désormais qu'ils votent des lois car ils sont payés par les lobbies... Cherchons l'erreur. Un FREXIT permettrait donc de remettre les pendules à l'heure, et nous retrouverions notre souveraineté.

24. Georges POTOLA le 05/05/2019 09:27

Créole de la Réunion P4

tes semblables font mieux que toi en ce qui concerne les insultes envers nous cannibale, singe etc

Mais une chose est sure tu n’est pas très courageux.

C’est tellement facile et bon de se cacher et d’insulter les autres.

25. JORI le 05/05/2019 10:18

23. Iris. "un FREXIT permettrait..... comme au royaume uni vous voulez dire ??.

26. A mon avis le 05/05/2019 11:50

@ 22.Posté par Hrjl : il semble à vous lire que c'est vous qui ignorez le fonctionnement de l'UE en général et du parlement européen en particulier.



Si la France donne "des milliards", vous semblez ignorer qu'elle en reçoit aussi ! Demandez donc aux agriculteurs ? Et sans l'UE, la NRL aurait-elle pu se construire ? Les exemples ne manquent pas.



Et par ailleurs, ignorez vous le sens de "UNION" et de "SOLIDARITÉ" ?



Pensez vous réellement que la France (et la Réunion) auraient pu se développer aussi bien depuis 1945, sans la coopération avec l'UE ?



Certes, son fonctionnement n'est pas parfait : raison de plus pour chercher à l'améliorer : un seul moyen voter pour une liste de gauche ou écologiste !

27. A mon avis le 05/05/2019 12:03



Concernant les députés composant la commission européenne, l'on sait désormais qu'ils votent des lois car ils sont payés par les lobbies...



Vous faites erreur ! Les eurodéputés ne composent pas la "Commission européenne" mais le Parlement européen qui siège à Strasbourg !



Le problème des lobbies n'est pas que européen, mais il agit aussi et peut-être encore davantage au niveau national.

Mais tous les lobbyistes ne sont pas à rejeter : ils sont souvent utiles pour élaborer les lois ou les directives européennes, car ils apportent leur expertise dans un domaine, et cela à condition que les interventions soient connues et transparentes.



Ce qui est condamnable, c'est le lobbyisme "souterrain", directement auprès des décideurs. C'est ce type de lobbyisme qu'il faut dénoncer. Il existe à tous les niveaux : du niveau municipal jusqu'au niveau international. (lobbies des Chasseurs, des Cigarettiers, des Producteurs de vin, et d'alcool en général, des Bétonneurs etc ...) @ 23.Posté par Iris : vous écrivez :Vous faites erreur ! Les eurodéputés ne composent pas la "Commission européenne" mais le Parlement européen qui siège à Strasbourg !mais il agit aussi et peut-être encore davantage au niveau national.Mais tous les lobbyistes ne sont pas à rejeter : ils sont souvent utiles pour élaborer les lois ou les directives européennes, car ils apportent leur expertise dans un domaine, et celaCe qui est condamnable, c'est le lobbyisme "souterrain", directement auprès des décideurs. C'est ce type de lobbyisme qu'il faut dénoncer. Il existe à tous les niveaux : du niveau municipal jusqu'au niveau international. (lobbies des Chasseurs, des Cigarettiers, des Producteurs de vin, et d'alcool en général, des Bétonneurs etc ...)

28. A mon avis le 05/05/2019 12:10



"Un FREXIT permettrait donc de remettre les pendules à l'heure, et nous retrouverions notre souveraineté. "



Absurde !



La France, comme chaque Etat de l'UE, conserve toujours sa souveraineté !



La meilleure preuve, c'est que de nombreuses directives européennes, ne sont pas appliquées en France, notamment des directives qui concernent les périodes de chasse, ou certaines directives relatives à l'écologie !

Même les frontières internes ne sont pas abolies : exemple le contrôle des migrants à la frontière italienne, et à Calais ! @ 23.Posté par IrisAbsurde !La France, comme chaque Etat de l'UE, conserve toujours sa souveraineté !La meilleure preuve, c'est que de nombreuses directives européennes, ne sont pas appliquées en France, notamment des directives qui concernent les périodes de chasse, ou certaines directives relatives à l'écologie !Même les frontières internes ne sont pas abolies : exemple le contrôle des migrants à la frontière italienne, et à Calais !

29. " VIEUX CREOLE " le 05/05/2019 12:22

Comment peut-on réclamer en même temps "LE FREXIT " et une NOUVELLE UNION EUROPÉENNE ? ? C ' EST CE QU' A FAIT LA GRANDE BRETAGNE : une demande d 'ÊTRE EN MËME TEMPS DANS L' U.E. et EN DEHORS DE L ' U.E. ? ? Cela s'appelle " L' ECARTELLEMENT" : bonne chance ,Madame SENAC ! ! !

30. Luigy Bertil le 05/05/2019 12:23

Moi je suis pour la démocratie et l'UE n'est pas démocratique . le plus simple et le plus rapide et le plus sage pour retrouver notre démocratie c'est d'appliqué l’article 50 du T.U.E . Et en 2 ans maximum ont pourra retrouver la liberté de faire nos loi ...

UPR974 pour le FREXIT !!!

FREXIT pour le R.I.C !!!

31. Bel le 05/05/2019 12:51

Nationalisme est égal à guerres en Europe l.histoire le prouve alors les idiots populistes devraient être poursuivis pour non assistance à personnes en danger c’est-à-dire NOUS!

32. JORI le 05/05/2019 14:11

30. Luigy. Retrouver notre démocratie et la liberté de faire nos lois comme le royaume uni bientôt ??. Enfin quand ils se seront mis d''abord d''accord sur ce qu''ils veulent !!. C''est vrai que ça a l''air plus simple, plus rapide et plus sage.

33. A mon avis le 05/05/2019 15:06

@ 30.Posté par Luigy Bertil :

vous êtes pour la démocratie !

BRAVO !



Mais c'est quoi pour vous "la démocratie" ?

Pouvez vous expliquer ?



Et en quoi l'UE n'est pas "démocratique" ?

Pouvez vous argumenter ?

Affirmer des slogans est une chose ! Justifier ses propos en est une autre.





Asselinot n'est qu'un bonimenteur de foire !

Souvenez vous que le brexit a été voté sur les mensonges de Farage et de l'extrême droite britannique ! Mensonges qu'ils ont reconnus, mais que les militants veulent continuer à ignorer

34. A mon avis le 05/05/2019 15:08

@ 29.Posté par " VIEUX CREOLE "



Alors vous soutenez Madame SENAC ?

Je ne vous reconnais pas là !

35. A mon avis le 05/05/2019 15:10

@ 30.Posté par Luigy Bertil



FREXIT pour le R.I.C !!! = CONNERIX 😄😄😄

36. SPARTACUS974 le 05/05/2019 15:55

"La France, comme chaque État de l'UE, conserve toujours sa souveraineté !"

Il faut le lire pour le croire alors que justement l'objectif de l'UE est la fin du souverainisme.Il suffit de voir que la politique menée par notre mignon président ne fait que suivre les Grandes Orientations de Politique Économique édictées par Bruxelles .

La meilleure façon de dire non à la politique de Macron est de dire non à Bruxelles par un vote souverainiste.Actuellement,les commissaires européens veillent à ce que chaque membre de l'UE suive les GOPE.On peut encore arrêter cette machine infernale qui ne fait que créer de la misère de masse,qui encourage à une immigration de masse pour fournir aux multinationales des travailleurs sous payés.

Dire non à Bruxelles ,c'est dire non à Macaron....

37. Gratel le 05/05/2019 16:18

Si la France décide de se débarrasser de l'Europe, cela implique que la Réunion devra se débarrasser de la France pour pouvoir rester dans l'Europe.



Désolée les français, mais nous on est pragmatique. Et sans rancune.



On viendra en vacances, puisqu'avec le franc la vie sera beaucoup moins chère…pour les étrangers.



MDR

38. Luigy Bertil le 05/05/2019 16:35

La democratie c'est le pouvoir du peuple :

je vous laisse le soin de définir le peuple européen

le pouvoir c'est :

- le contrôle de la monnaie (personne n'élue le président de la B.C.E)

- le contrôle du territoire (qui décidé de qui rentre et qui ne rentre pas dans l'U.E ? en tout cas c'est les Français j'aurai été au courant sinon )

- le contrôle de l'armé (l'U.E est sous la protection l' O.T.A.N qui elle est sous le commandement de l' U.S.A )



Si vous avez trouvé le peuple européen pouvez-vous leur dire qu'il ne sont pas en démocratie



je ne suis pas ici pour convaincre ceux qui son sûr de savoir , je veux juste apporter mon soutient à Sophie SÉNAC .

39. Jp POPAUL54 le 05/05/2019 17:25

Votez pour qui vous voulez mais allez voter !

Sachant que les sièges sont à la proportionnelle (à condition que la liste fasse au moins 5 % des suffrages - sinon pas de fauteuils) il faut faire entrer au parlement ceux qui vont vraiment nous représenter et porter le maximum de nos idées.

Vu l'excellent exercice de LREM depuis bientôt 2 ans.... pour moi, c'est tout sauf elle !!!

40. A mon avis le 05/05/2019 17:26



"Dire non à Bruxelles ,c'est dire non à Macaron...."



Raisonnement stupide de chez stupide !



Le 26 mai on élit des eurodéputés ! Qui vont voter des lois qui deviendront des directives européennes !



Si vous votez "souverainiste" vous aurez des eurodéputés d'extrême droite qui feront tout leur possible pour gripper les rouages et semer la chienlit dans les instances européennes !

Asselinot est un rigolo avec son retour au Franc !



Les seuls votes utiles pour faire évoluer l'UE vers plus d' UNITÉ et de justice sociale, ce sont les votes pour les listes de gauche ou écologistes.



Mais ce n'est pas un référendum contre Macron ! @ 36.Posté par SPARTACUS974Raisonnement stupide de chez stupide !Si vous votez "souverainiste" vous aurez des eurodéputés d'extrême droite qui feront tout leur possible pour gripper les rouages et semer la chienlit dans les instances européennes !Asselinot est un rigolo avec son retour au Franc !Les seuls votes utiles pour faire évoluer l'UE vers plus d' UNITÉ et de justice sociale, ce sont les votes pour les listes de gauche ou écologistes.

41. A mon avis le 05/05/2019 17:42

@ 38.Posté par Luigy Bertil :

Parce que c'est vous et Sophie SENAC "le peuple" ?



Cette élection des eurodéputés est une vraie élection démocratique, puisque TOUS les Européens votent, et l’élection est à la proportionnelle intégrale !



Connaissez vous plus démocratique ?



- contrôle de la monnaie : le contrôleur de la Banque de France était-il élu ? Non



- contrôle du territoire : ce sera aux eurodéputés de décider ! A l'heure actuelle, chaque pays contrôle son immigration. Il faut renforcer les frontières de l'Europe, et non que chaque pays se relie sur lui-même



- contrôle de l'armée : oui il faut une défense européenne, pour ne pas que la France supporte seule (avec l'Angleterre actuellement) le poids du budget de la défense. C'est De Gaulle qui s'est opposé à une défense européenne.

L'OTAN n'est pas sous le commandement des USA seuls.

D'ailleurs, c'est sous Nicolas Sarkozy que la France a RÉINTÉGRÉ le COMMANDEMENT INTÉGRÉ de l'OTAN.

42. JORI le 05/05/2019 17:45

38. Luigy. N'avez vous pas l'impression de passer pour quelqu'un qui a la prétention de savoir ce qui serait le mieux pour les autres ?. Sinon pourquoi ne pas voter pour votre candidat sa en faire sa propagande.

43. A mon avis le 05/05/2019 17:46

Asselinot est un rigolo !

France sortie de l'Europe

Retour au Franc et donc inflation pour avoir des exportation compétitives !

Mais combien coûtera le riz importé ?

Combien coûteront, voitures étrangères, smartphones, télévisions, ordinateurs etc ..



Même Marine Le Pen a fait marcha arrière sur ces thèmes ! C'est dire si les élucubrations de Asselinot sont débiles !



44. JORI le 05/05/2019 17:48

36. Spartacus974. "Dire non à Bruxelles", c'est ce qu'ont fait les anglais !!. À votre avis sont-ils ou seront ils plus heureux que nous ?.

45. Texto Sterone le 05/05/2019 18:32

Je vais voter pour le parti qui propose de sortir du carcan appelé union européenne

La France doit retrouver sa grandeur et non être petit à petit dissoute dans un monstre où elle a tout à perdre

C'est ainsi que le peuple de France pourrait à terme retrouver sa prospérité.



Je voterai donc pour le parti qui présente ces idées, l'UPR, malgré la présence sur cette liste de Mme Sénac bien mal choisie pour représenter la Réunion.

46. Luigy Bertil le 05/05/2019 19:06

je suppose qu'on est entre adultes qui peu se comprendre . vous faites de la désinformation !!!!

le parlement européen n'a aucun pouvoir , et vous le savais très bien , si vous suivez comme moi l'actualité.

Si on se présente c'est parce qu'on veut dénoncé l'U.E non démocratique .

FREXIT !!!

47. A mon avis le 05/05/2019 21:26

@ 46.Posté par Luigy Bertil : vous ne répondez pas à mes arguments.



C'est votre bonimenteur de foire qui fait de la désinformation !



Alors suivez votre piètre "idole" sans réfléchir ! Et continuez à crier stupidement "Frexit" ! Si ça vous soulage ! Ciao !...

48. A mon avis le 05/05/2019 21:34



" C'est ainsi que le peuple de France pourrait à terme retrouver sa prospérité."



Avec un franc dévalué, une concurrence commerciale féroce et un pouvoir d'achat en berne !



Ah !...Ah !...Ah !... Votre excès de testostérone vous empêche probablement de bien réfléchir ! 😊😊😊 @ 45.Posté par Texto Sterone : vous affirmez sans rire :Avec un franc dévalué, une concurrence commerciale féroce et un pouvoir d'achat en berne !Ah !...Ah !...Ah !... Votre excès de testostérone vous empêche probablement de bien réfléchir ! 😊😊😊