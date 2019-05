Elections européennes: Les Républicains soutiennent François-Xavier Bellamy

Dans un communiqué, Dimitri Rangama Petchy, délégué Les Républicains de la 7e circonscription témoigne tout son soutien au candidat François-Xavier Bellamy.

Dans le cadre des élections européennes du 26 mai, j'apporte mon soutien entier à la liste "Refonder l'Europe, Rétablir la France", conduite par le trio François-Xavier Bellamy, Agnès Evren et Arnaud Danjean.



Cette liste représente la droite et le centre qui assume de porter ses valeurs avec une Europe, qui protège ses frontières face à l'immigration de masse, qui réaffirme son identité et sa culture. Une vision de l'Europe qui montre la volonté de redonner une préférence européenne aux produits de nos entreprises et de notre agriculture.



Je ne souhaite pas que le débat des Européennes soit réduit à une simple opposition entre nationalistes et progressistes, c'est faire le jeu des extrêmes que d'imposer ce clivage. Je dénonce ainsi l'irresponsabilité du parti présidentiel.



Le vote utile pour la France, c'est cette liste de droite et du centre qui apporte la garantie de se faire entendre dans la famille politique qui a le plus d'influence en Europe, le Parti Populaire Européen (PPE).



Il est essentiel de s'inscrire dans des alliances fortes pour refonder l'Europe et défendre les intérêts de la France et de La Réunion.



Le dimanche 26 mai, j'invite les Réunionnais à faire le choix de la raison et à aller voter nombreux pour la liste des Républicains et du Centre avec François-Xavier Bellamy.