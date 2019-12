Élections municipales: Comment voter par procuration ?

Le 14/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 115

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour le second tour.



Vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d’inscription électorale, en raison d’obligations professionnelles, en raison d’un handicap, pour raison de santé, pour assistance à une personne malade ou infirme, ou en raison d’obligations de formation ? Vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous, lequel votera en votre nom. Les précisions de la préfecture de La Réunion :



Cette démarche, simple et gratuite, se fait auprès du commissariat de police, de la gendarmerie ou au tribunal d’instance.



N’attendez pas la dernière minute



Une procuration peut être établie tout au long de l’année et il n’existe pas de date limite à son établissement. Néanmoins, les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin. Il y a non seulement une plus forte affluence dans la semaine précédant le scrutin, mais une demande de vote par procuration trop tardive mettra en péril son acheminement en mairie dans les délais.



Comment peut-on établir une procuration ?



L’électeur qui souhaite donner procuration de vote doit se présenter personnellement et être muni :

• d’une pièce d’identité ;

• du formulaire complété de vote par procuration.

Le formulaire est disponible en ligne sur www.service-public.fr. En cas d’impossibilité de le télécharger et de l’imprimer, il est également possible de le demander au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.