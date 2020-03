Élections municipales : Yvette Duchemann et un militant victimes d'une violente agression

Le 06/03/2020

Yvette Duchemann, tête de liste "Génération écologie" aux municipales à Saint-Denis a subi une violente agression ce jeudi soir au Brûlé entre 20H30 et 21H. Un de ses militants a également été pris à partie.



La BAC a été appelée en intervention hier soir pour deux personnes agressées alors qu'elles collaient des affiches électorales dans le secteur de la mairie annexe du Brûlé. À l'arrivée des forces de l'ordre, les auteurs de l'agression, 4 à 5 individus, avaient pris la fuite.



Le plus virulent de ces individus a saisi Yvette Duchemann par le col en la bousculant tout en lui disant de ne pas venir coller des affiches ici, la menaçant de mort si elle revenait.



Alors qu’il avait été projeté au sol, le militant qui accompagnait Yvette Duchemann a reçu plusieurs coups de pied dans les cotes de la part de ce même individu virulent.



Yvette Duchemann et son sympathisant sont parvenus à prendre la fuite, poursuivis par le groupe d’individus. La candidate et son ami ont pu se cacher en attendant l’arrivée des policiers. En attendant leur arrivée, les individus ont dégradé le véhicule de l’ami d’Yvette Duchemann.



Jacques Billant, préfet de La Réunion, et Eric Tuffery, procureur de la République condamnent ce vendredi un "acte de violence inacceptable qui va l’encontre de la vie démocratique".



Le préfet le procureur "témoignent de leur sollicitude à l’égard de la personne agressée et de son équipe de campagne".