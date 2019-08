Éliminer des chats pour protéger les pétrels : Le rapporteur public défavorable à la requête de One Voice

Le 22/08/2019

Les pétrels de Barrau sont une espèce menacée ; il faut donc les protéger. La question n’est bien sûr pas là, pour l’association One Voice qui cherche également à protéger les chats errants menaçant ces oiseaux sur leurs sites de reproduction. Il s’agit de trouver une solution qui évite l’empoisonnement de ces chats. Soit la capture et la stérilisation.



Mais l’avis du rapporteur public du tribunal administratif n’a pas été favorable à l’association qui demande l’annulation de l’arrêté préfectoral autorisant l’extermination des chats.



Pour rappel, deux semaines après la publication de l’arrêté en février 2017, l’association demandait sa suspension urgente au tribunal administratif. En mars, elle avait vu sa requête rejetée, faute d’urgence selon le tribunal, et avait donc décidé de faire appel devant le Conseil d’État. En vain.



Ce jeudi, la question était examinée en plus de détails. Enfin, elle l’a été à l’écrit, car à l’audience seule la recevabilité de One Voice dans cette affaire a été discutée. Pour le rapporteur public, One Voice, association non agréée, à la gamme d’actions "trop vaste" à l’échelle nationale et internationale, n’a pas d’intérêt à agir à l’échelle locale dans un contexte aussi particulier que celui de La Réunion. Il proposait donc le rejet de sa requête.



Me Stéphane Wandrey, avocat de One Voice, répond : "Une association n’a pas besoin d’être agréée pour saisir la justice". Concernant "le champ géographique sans limites" pointé du doigt par le rapporteur, il explique ensuite que l’errance est une problématique nationale, pas propre à La Réunion. L'association française détient donc le droit d’agir sur le territoire français. Il rappelle également les actions déjà menées par One Voice à La Réunion et sa présence "comme un des acteurs principaux locaux" à la réunion avec le Préfet au sujet de l’errance animale le mois dernier.



Quelles actions et combien de chats concernés ?



Difficile malgré tout pour l’association d’agir "sans aucun élément en deux ans", ajoute l’avocat. Si en 2017, six chats avaient été identifiés, il est probable que le nombre soit plus élevé, au vu des dégâts produits sur les sites concernés. "Mais on ne nous dit rien sur le déroulement du programme et ses effets depuis deux ans, ajoute Stéphane Wandrey. Au lieu de solution, il y a toujours la destruction, car c’est l’option la moins onéreuse", termine-t-il. La décision sera rendue dans un mois.