Elle croit aller aux toilettes et ouvre en fait l’issue de secours du Boeing 777

Le 11/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 661

Vendredi soir, une passagère d'un vol de la compagnie Pakistan International Airlines qui devait relier l’aéroport de Manchester (Grande Bretagne) à celui d’Islamabad (Pakistan) a ouvert une issue de secours l'avion à la place de la porte des toilettes. Fort heureusement, l'avion n'avait pas encore décollé bien qu'il roulait déjà vers le bout de la piste... Le toboggan de secours s'est déclenché.

Il était 21h, le Boeing 777 de la compagnie Pakistan International Airlines s'apprêtait à décoller de l’aéroport de Manchester. Les portes de l'appareil étaient déjà fermées et l'avion roulait vers le bout de la piste pour prendre son envol.



Bien entendu, le signal lumineux intimant aux passagers d'attacher leurs ceintures était allumé. Cela n'a pas empêché une passagère, prise d'un besoin pressant, de passer outre cette consigne, de se lever et de se diriger vers le fond de l'appareil pour aller aux toilettes relate le quotidien britannique The Independant.



Mais au lieu d'ouvrir la porte des toilettes, elle a désarmé la porte arrière de l'appareil.



Elle aurait pu tomber plusieurs mètres plus bas sur le tarmac si son geste n'avait pas déclenché le gonflage automatique du toboggan.



Tous les passagers ont dû débarquer et attendre près de 10 heures dans l'aéroport de Manchester avant de pouvoir redécoller.