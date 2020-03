Elle frappe son compagnon handicapé à coups de barre de fer, 2 ans de prison

Il est plus rare de voir des femmes jugées devant le tribunal correctionnel. L.G 35 ans est jugée pour avoir frappé son compagnon en janvier à coups de barre de fer lors d’une dispute. Son compagnon, sous tutelle à cause d’un handicap mental, affirme avoir pu saisir la barre et fuir. Selon elle, c’est une dispute sur fond de jalousie qui est à l’origine des violences.



L.G, SDF et alcoolique, compte 8 mentions sur son casier judiciaire. C’est lorsqu’elle boit qu’elle devient violente. Mais L.G boit depuis qu’elle a 11 ans. Elle souffre d’ailleurs de séquelles physiques. "Qu’est-ce qu’il faut pour que vous arrêtiez de boire ? " demande la présidente d’audience. – Il faut que j’aie une vie stable. – Pour avoir une vie stable, il faut arrêter l’alcool, le premier problème, c’est l’alcool". La présidente sous-entend que la relation aurait profité à la prévenue qui vivait chez la victime et se faisait payer des cigarettes et du vin blanc. La relation datait d’environ un mois. Car avant cela, L.G était en prison.



Elle y retourne, d’ailleurs ; le tribunal correctionnel l’ayant condamnée à 2 ans de prison.