Elles atterrissent dans le port de St-Pierre: Des candidates à Miss Réunion secourues

9. Pamphlétaire le 27/07/2019 14:03



" Quatre passagères se trouvaient à bord quand le véhicule a sombré dans l'eau " En conséquence, il n'y avait personne au volant pour la conduite du véhicule! De cette manière, on ne peut pas dire que la conductrice faisait évoluer son véhicule en tenant compte des conditions atmosphériques du moment ...



passager, ère : nom et adjectif. Personne qui ne fait pas partie de l'équipage et qui est transportée à bord d'un navire et, par extension, à bord d'un avion, d'une voiture.



Remarque. Dans le cas d'un transport par le train ou en autocar, on dit de préférence : « les voyageurs ». — L'accident a fait deux victimes, le conducteur et l'un des passagers. Équipage et passagers. Passager payant, gratuit. — Passager clandestin : personne qui, après être montée secrètement à bord, se fait transporter sans avoir payé son passage. Découvrir un passager clandestin caché dans la cale.



Dans cet article, nul doute que c'est un conducteur clandestin ou une conductrice clandestine!



On peut vivre, un peu à l'étroit, équipage et passagers, à six ou sept personnes dans cette petite demeure flottante (…)

Maupassant (Guy de) 1850-1893, la Vie errante, II, p. 13.