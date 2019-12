Emergence- Réunion se félicite du rejet du projet de la carrière Patelin à St-André

Le 18/12/2019

Emergence- Réunion se félicite de la décision prise par le conseil municipale de Saint-André, à savoir le rejet du projet de la carrière Patelin de Saint-André.



Cette décision rejoint la demande du collectif très actif de secteurs de Patelin, Ravine Creuse, canal Moreau ainsi que la démarche d’Emergence-Réunion en fonction d’impératif naturel, à savoir la fragilité d’un delta alluvionnaire susceptible de variations liées aux crues de la Rivière du Mât les Bas qui est proche du site de l’aire de Patelin.



Emergence-Réunion rappelle que par le passé cette zone inondable a causé de nombreux dégâts et les familles s’en souviennent encore, notamment pendant la période cyclonique et les fortes pluies du chemin Jeanson et de la Rivière du Mât.