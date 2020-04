Emmanuel Macron : Le confinement prolongé jusqu'au 11 mai

Le 13/04/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 2412

Emmanuel Macron devait annoncer, ce lundi 13 avril, la prolongation du confinement et en préciser la durée. Après avoir consulté le conseil scientifique Covid-19, le président de la République a décidé de prolonger le confinement jusqu'au 11 mai.

Le président de la République vient d’annoncer la sortie du confinement pour le lundi 11 mai. Un nouveau délai qui permettra de mobiliser tous les moyens nécessaires pour tester massivement la population. Les annonces du président de La République :



Le président répond aux critiques sur le manque de moyens de protection



"Nous avons du parer à l'urgence, prendre des décisions difficiles, nous adapter sans cesse. Ce virus était inconnu et porte aujourd'hui encore beaucoup de mystères. Le moment a révélé des failles, des insuffisances. Nous avons manqué de blouses, de gants, de gel, nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous aurions voulu. Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous sommes mobilisés pour produire et acquérir le matériel nécessaire. Je mesure pleinement que lorsqu'on est au front, une pénurie mondiale empêche les livraisons (...) J'ai vu des ratés, encore trop de lenteurs, de procédures inutiles, des faiblesses de notre logistique"



Mais rappelle tous les efforts fournis



"Ces dernières semaines ont été marquées par de vraies réussites, le doublement du nombre de lits en réanimation, les coopérations inédites, le transfert de patients, l'organisation d'enseignement à distance, les chaînes de solidarité dans nos communes, le rapatriement de plusieurs dizaines de milliers de ressortissants. Ce qui semblait impossible, nous avons su le faire en quelque jours. Nous avons innové, osé, agi au plus près du terrain. Nous devrons nous en souvenir"



Le président salue le travail des travailleurs en première ligne



"Nous mesurons tous dans cette période la solitude et la tristesse de nos aînés. Et pourtant, grâce à nos efforts, chaque jour, nous avons progressé. Nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les hôpitaux français ont réussi à soigner ceux qui s'y présentaient."



Emmanuel Macron pense également aux autres travailleurs



"Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux (et j'en oublie tellement), aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme - en respectant les règles de confinement - grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît."



Le confinement jusqu'au 11 mai



"Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces.



Le retour à l'école. Traitement différencié pour les étudiants



"À partir du 11 mai nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le gouvernement, dans la concertation, aura aménagé des règles particulières pour organiser différemment le temps pour que cela se passe bien, pour protéger nos enseignants et nos enfants. Et pour les étudiants de l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été."



Les commerces de proximité et de loisirs



"Les lieux rassemblant du public : restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en revanche fermés. Les grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet. La situation sera collectivement évaluée chaque semaine pour adapter les choses et vous donner de la visibilité"



La multiplication des tests PCR et sérologiques pour sortir du confinement



"L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de tests chaque jour (...) Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin"



Du temps aussi pour généraliser le port des masques



"L'Etat, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chacun de se procurer un masque grand public pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique (...) Le gouvernement présentera d'ici 15 jours les détails de l'après 11 mai"



Traitement : Aucune piste ne sera négligée



"Il y a eu, je le sais, beaucoup de débats dans le pays. Toutes les options sont explorées et notre pays est celui qui a engagé le plus d'essais cliniques en Europe. J'ai tenu moi-même à comprendre chacune des options possibles, à m'assurer que tout était essayé dans les meilleurs délais et avec rigueur. Il ne s'agit pas de donner un traitement si on n'est pas sûr, mais de procéder à tous les essais cliniques pour que toutes les pistes soient suivies. Aucune piste ne sera négligée. Je m'y engage ce soir."



Le président demande de l'humilité et prend l'exemple de l'Asie qui semble repartie vers une deuxième vague



"Nous finirons par l'emporter mais nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus. Il nous faut aujourd'hui décider et agir en tenant compte des incertitudes. Regardez l'Asie. Le virus semblait avoir été vaincu et il revient dans de nombreux pays. Il nous faut procéder avec calme et courage."