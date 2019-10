Emmanuel Macron annonce un plan zéro leucose à La Réunion

Le 25/10/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 392

"Nou lé pa plus, nou lé pas moins". C'est par cette célèbre formule employée par feu Laurent Vergès que le président de la République a évoqué sa vision sur le sujet de la leucose bovine.



"J’ai entendu les inquiétudes sur les maladies des bovins, en particulier sur la leucose bovine et leur danger pour l’homme. Il ne m’appartient pas ici de qualifier la dangerosité des différentes maladies des animaux, mais c’est de la responsabilité des scientifiques", a-t-il clairement tenu à mesurer ses propos en attente des conclusions scientifiques.



"Nous ferons rapidement disparaître cette exception réunionnaise qui conduit à ce que la réglementation nationale, plus protectrice, ne s’applique pas à La Réunion. J’utiliserai une formule célèbre utilisée par un grand ancien responsable réunionnais, mais qui est devenue proverbiale, 'Nou lé pa plus, nou lé pas moins', ça doit être la même chose pour les contrôles", a-t-il manié le créole.



"Nous déploierons donc un plan de sécurité sanitaire global pour les élevages, notamment un plan zéro leucose. Les services du ministère seront mobilisés aux côtés des deux filières. Le cheptel devra être assaini en quatre ans. C’est l’objectif qui paraît atteignable", a conclu le chef de l'État depuis Petite Ile au cours de son ultime séquence à La Réunion.