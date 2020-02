Emmanuel Macron chahuté au Salon de l'Agriculture, Eric Drouet placé en garde à vue pour rébellion

Le 22/02/2020

Accueil tendu pour Emmanuel Macron ce samedi au Salon de l’Agriculture. Le chef de l’Etat, qui a inauguré cette 57e édition, a quelque peu été chahuté, aussi bien par des agriculteurs que par des gilets jaunes. Parmi eux, Éric Drouet, une des figures du mouvement, a été placé en garde à vue pour rébellion.



Un peu plus tôt, Emmanuel Macron avait été vivement interpellé par la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, et les Jeunes Agriculteurs (JA), qui avaient réclamé au locataire de l’Élysée "des messages forts", notamment sur le niveau de vie des agriculteurs et sur la stigmatisation de ces derniers.



Un peu plus tard, c’est face à une femme se réclamant des gilets jaunes que le président de la République avait dû faire face, cette dernière l’interpellant notamment sur les violences policières de ces derniers mois. "Je vis la guerre tous les samedis" lui a-t-elle lancé. "C’est parce qu’il y a des gens qui sont devenus extraordinairement agressifs" lui a répondu Emmanuel Macron, qui s’est engagé, suite à cette discussion, à recevoir une délégation "structurée" de gilets jaunes, ce qui serait une première depuis le début du mouvement fin 2018. "Je suis ouvert au dialogue" a-t-il martelé.



Mais le face-à-face le plus tendu s’est déroulé quelques instants plus tard. Selon BFMTV, Eric Drouet, une des figures emblématiques des gilets jaunes, a tenté de s’approcher du chef de l’État mais a vite été refoulé par la sécurité de ce dernier. Après avoir été exfiltré, Eric Drouet a été placé en garde à vue pour rébellion a indiqué son avocat, puisque le préfet de police avait pris un arrêté interdisant toute manifestation autour et à l’intérieur du Salon, explique la chaîne d'information en continu.