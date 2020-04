Emmanuel Macron estime que le traitement du Pr Raoult doit être "testé"

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 658

Le président de la République a estimé que la bithérapie du Pr Didier Roualt devait être testée tout en restant prudent.



Depuis plusieurs semaines, c’est l’affaire qui déchire la France entière : doit-on écouter le Pr Raoult qui propose un traitement à base d’hydroxychloroquine, dérivé de la chloroquine? La visite du chef de l’état à l’IHU de Marseille avait donc fait grand bruit la semaine dernière.



Dans un entretien accordé à Radio France International (RFI), Emmanuel Macron a estimé que le protocole de soin préconisé par le désormais célèbre épidémiologiste marseillais devait être testé. "Il faut qu’on avance, qu’on montre l’efficacité et qu’on mesure la toxicité", a déclaré le président de la République, tout en restant "très prudent".



"Mon devoir, c’est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd’hui poursuivies puissent faire l’objet d’essais cliniques rigoureux et les plus rapides possible pour qu’on trouve un traitement", a déclaré le chef de l’état, tout en assurant que la recherche du Pr Raoult devait rentrer "dans un protocole d’essai clinique".



Le président à assure que le PR Raoult était "vraiment une de nos plus grandes sommités en la matière" et qu’il était un "grand scientifique […] qui nous invite à être humbles".



Depuis plusieurs semaines, le pays semble se déchirer autour de traitement. Des épidémiologistes et chercheurs critiquent l’absence d’un groupe témoin recevant un placebo et que les participants à l’étude avaient des cas moins graves de la maladie.