Emmanuel Macron met 4 milliards sur la table

Coronavirus : Donald Trump promulgue un plan de relance de l'économie de 2 200 milliards de dollars 28 mars 2020, 12:26- Avec AFP 4 fois plus d'habitants aux US 500 fois plus sur la table nous avons un président de m.....

6. Batofou974 le 31/03/2020 19:45



Il veut se dédouaner. Pas possible de penser une seconde qu'un pays comme le notre ne serait pas concerné par le Covid. Avec toutes ces entrées dans le pays et malgré les mises en garde de l'Italie....voilà à quel moment il "réagit". Ici on assiste au actes suicidaires de l'ARS, là bas un gouvernement qui ne sait plus sur quel pied danser, ajouté à celà une bande de scientifiques qui ne partagent PAS les mêmes avis et les mêmes opinions, car INCAPABLES de se concerter en ces temps grave de santé publique. Pourquoi autant d'argent s'il est mal utilisé?

La liste est longue et j'adhère à ce que certains opposants politiques crient haut et fort leur mécontentement car c'est aussi leur boulot et rôle mais c'est aussi eux qui ont encore la parole. Alors que Macron en prenne plein sa tronche c'est son affaire : quand on est RESPONSABLE on l'est ou on ne l'est pas, mais pas à moitié.