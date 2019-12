Emmanuel Macron renonce à sa future retraite de président de la République

3. Thierrymassicot le 22/12/2019 15:26



Quoiqu'on en dise, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne pourra pas lui enlever ce renoncement de prèsde 20 000€ mensuels.....Bien évidemment que la moindre conférence qu'il donnera sera tarifée plus de 40 000€....Mais si on lui tombe dessus, ne pas oublier que Giscard, Hollande, Sarko se tapent une sacrée part de gâteau tous les mois.....Bref, sans doute un peu démago comme mesure, mais le symbole d'un Président qui renonce aux privilèges (enfin une partie) accordée par la France après la fin de son mandat, c'est quand même classe, non?