Emmanuel Séraphin: "Cette mandature a mis la commune de St-Paul sur la paille"

Le 27/02/2019 | Par B.A | Lu 366

Emmanuel Séraphin, conseiller d'opposition PLR à Saint-Paul, tenait, en cette veille de conseil municipal, une conférence de presse sur les orientations budgétaires 2019 de la ville. L'occasion de faire un bilan de la mandature de Joseph Sinimalé.

Emmanuel Séraphin se montre très critique quant au bilan de la mandature de Joseph Sinimalé. Demain jeudi 28 février, seront présentées les orientations budgétaires de 2019, durant un conseil municipal qui s'annonce houleux. Un plan de titularisation pour un coût de 2 millions d'euros en cette fin de mandat fait en effet polémique. Selon Emmanuel Séraphin, il s'agit de marchandage politicien en vue des prochaines municipales.



Si la municipalité se dit satisfaite de son résultat net de clôture 2018, le PLR nuance quelque peu l'auto satisfecit municipal. En effet, si la municipalité n'avait vendu nombre de terrains communaux, pour un montant total de 6,5 millions d'euros, la ville serait déficitaire. L'épargne nette de la ville est passée de 5,7 millions d'euros au début du mandat de Joseph Sinimalé à 3,3 millions fin 2018. L'épargne avait chuté de 61% entre 2014 et 2015, passant de 5,7 à 2,2 millions, les augmentations d'impôts locaux ayant permis de renflouer les caisses.



L'emprunt bondit, pour peu de promesses tenues selon le PLR



L'emprunt a bondi durant la mandature de droite, assure le PLR: il équivaudra fin 2019 à 1000 euros de dette par citoyen saint-paulois, et représente 39% de l'investissement communal. Emmanuel Séraphin affirme que l'argument des baisses de dotation de l'Etat ne tient pas, car depuis 2018, les baisses de dotation ont cessé. 44 millions d'investissements ont été réalisés en 2018, le PLR demandera demain en quoi ont exactement consisté ces dépenses.



Emmanuel Séraphin regrette surtout, en plus des emplois familiaux et des titularisations nébuleuses, les absences de réalisations promises. La ZAC Sans-Soucis est au point mort faute de raccordement à l'eau et l'électricité, tout comme celle de La Saline. La ZAC de St-Gilles est elle aussi à l'arrêt, le débarcadère de Saint-Paul tombe en ruine, le belvédère de Plateau-Caillou est resté à l'état de projet, le bassin des Cormorans est toujours interdit d'accès...



Alors que le maire insiste sur sa volonté de scolariser les enfants en très petite section, soit dès deux ans et demi, une classe de très petite section va fermer dans l'école Laperrière, située dans le quartier défavorisé de Tour des Roches. L'école de Grand-Fond est encore à construire, et la climatisation des classes n'est pas budgétée pour 2019.



Une politique urbaniste de la zone balnéaire qui fait polémique



S'agissant de la zone balnéaire, qui n'a de balnéaire que le nom depuis la crise requins, Emmanuel Séraphin s'insurge contre l'argument municipal du trou dans le budget créé par l'achat des filets de sécurisation. La mairie n'aurait, selon l'opposant, financé que 20% des 6 millions d'euros engloutis.



La municipalité compte investir 10 millions dans la piétonnisation de l'ancien chemin de fer à l'Hermitage, alors qu'une action en justice des riverains est en cours, contestant une décision de la DEAL, qui s'octroie la propriété de l'emprise de l'ancien chemin de fer. A l'Hermitage encore, alors que le lagon est désormais libre de toute paillote, la ville souhaite ériger des "éco-containers" loués à des commerçants, sous les filaos, pour "monter en gamme" l'offre commerciale, s'étonne l'opposant.



Cerise sur le gâteau de ce bilan effectué par le PLR, les élus désertent les conseils municipaux, la majorité a le plus grand mal à obtenir le quorum suffisant. Pourtant, s'insurge Emmanuel Séraphin, dès le début de son mandat, Joseph Sinimalé a augmenté les indemnités des élus de 40%.