Empêche empêche caria-là fait son ti caloubadia ! "Les insectes, ces héros méconnus"

"Les insectes, ces héros méconnus"

Le 25/11/2019

Par Alain Bled et Michel Laurent-Dreux

Y a-t-il de la poésie dans "in chipèk pardon" ?



La chipèk pardon ? s'écrieront ceux ayant oublié notre malicieux vocabulaire créole. C’est tout bonnement le nom de la mante religieuse. Pourquoi « pardon » ? Parce qu’avec ses deux serres avant relevées, elle a l’air d’être en dévotions et prier le bon Dieu de bien vouloir lui pardonner d’avoir tortoré son bonhomme de crétin qui vient de lui faire les honneurs de la guerre.



Eh bien oui, il y a de la poésie partout, y compris dans in chening’ galabert qui pique moins le derrière que ne le prétend certaine chanson. C’est en tout cas le pari relevé et tenu par nos compères insectologues (ça existe, ça ?), et poètes, et artistes, Bled et Laurent-Dreux.



Le premier, tout en menant une carrière d’agent de voyages, d’écrivain et d’iconoclaste, n’a eu de cesse de fortifier, perfectionner son amour et sa connaissance de ces minuscules qui nous entourent. Et il a mille fois raison : sans les insectes (paraît qu’il y en a 250 millions par personne !), sans eux, nous aurions disparu depuis la nuit des temps.



Fallait bien que ça sorte un jour ! Alain s’est assuré le concours d’un sien ami artiste, observateur, très fin dessinateur. Moi qui dessine comme une patte de mouche, je ne peux qu’admirer le trait de ce peintre naturaliste plus que confirmé. Chacun de ses « portraits » est d’une finesse, d’une précision, d’une beauté qui laissent pantois.