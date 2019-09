Emploi à domicile: Le gouvernement confirme un coup de rabot sur l'aide aux personnes âgées

Commentaires (8)

1. françis9856 le 23/09/2019 18:40

Les élections arrive il est venu le temps de le renverser lui et ces supporter ici à la reunion je parle de gilbert anette robert les deux celui de st leu et celui de la région Michel vergoz michel dennemont si j'en oubli faut pas les louper alors créole oubli pas ouvre zot zié quand y sa va voter arrete croire que ces gens la les la pour nous prend consciense.

2. etonnant le 23/09/2019 18:54

c'est plus facile de financer la dilution de la population



avec les docteurs et chirurgiens à 70 % mâles venant par embarcations précaires



et ensuite avec des ong mafieuses.



eux , ils n'emmerderont pas nos gouvernants bouffeurs de homards avec des droits sociaux pour la fin de vie

3. Veridik le 23/09/2019 18:55

Où vont les économies ?

4. Ti Tangue zilé zone le 23/09/2019 19:12

Bande de M....!!!! Mi souhaite que zot va devenir grabataire...et personne pour lève zot tête et donne un Ti peu l’eau ...

5. la langue na poin le zo le 23/09/2019 19:41

Le gouvernement doit penser que lorsqu'on est vieux " on ne sert plus à rien " on est ni plus ni moins qu'un kleenex !!!!!! heureusement que ces vieilles et ces vieux votent encore!!!!! A CHARGE à ces derniers de transmettre des résultats dans l'urne

6. Ls le 23/09/2019 19:54

Elle raconte nimporte quoi c'est grave des porte parole dont la parole n'est pas du tout fiable.

7. Mamie le 23/09/2019 20:12

C’est sûr! Mamie bigitte n’a pas besoin de ça!