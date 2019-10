Emploi, formation, insertion : Didier Robert et Cyrille Melchior réagissent aux annonces de Macron

Le 24/10/2019 | Par A.D-M.A | Lu 1317

Un plan d'action en faveur de l'emploi - le "Plan pétrels" - a été présenté ce jeudi soir par Emmanuel Macron à la mission locale Ouest.Le président est également revenu sur plusieurs volets cruciaux en matière d'insertion et de lutte contre le chômage à La Réunion. Il a notamment été question de la recentralisation de la dépense du RSA par l'État. "Une confirmation qui va nous permettre - Département et État - de travailler à nouveau pour une meilleure insertion des bénéficiaires", a commenté Cyrille Melchior, président du Département. Il évoque le travail saisonnier, la formation, la création d'entreprise et l'insertion par l'activité, "tous ces domaines dans lesquels nous allons proposer des parcours d'insertion", explique-t-il.Pour Cyrille Melchior, "le problème de la vie chère passe aussi par plus d'emploi, par la lutte contre le chômage"."Les réponses qui sont apportées aujourd'hui sur la question de l'emploi vont dans le bon sens", a quant à lui commenté Didier Robert, président de la Région Réunion. Il est notamment revenu sur "la vision d'ambition" posée mercredi par le président de la République - lors du forum Choose La Réunion - "sur la capacité que l'on doit se donner, sur cette ambition que l'on doit avoir entre Réunionnais de pouvoir être forts à La Réunion pour pouvoir être plus forts à l'extérieur".Pour le président du conseil régional, il faut appliquer une "cohérence des politiques publiques en parallèle aux annonces", "qu'il y ait derrière une vraie volonté affirmée des acteurs, de bâtir ce nouveau modèle économique", estime-t-il.