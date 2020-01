En 2020, avec 25 jours de congés astucieusement posés, profitez de 60 jours de vacances

Le 01/01/2020 | Par Marine Abat | Lu 1459

En 2020, en étant un peu malin, on peut profiter de 60 jours de vacances avec seulement 25 jours de congés. Car si deux jours fériés tombent un week-end, cinq tombent un vendredi ou un lundi, et quatre en semaine. De quoi optimiser ses jours de repos pour s'octroyer de belles vacances.



Janvier

Jour férié : le mercredi 1er. Vacances : 5 jours

Pour ce premier mois de l'année, s'il n'est pas trop tard, vous pouvez poser deux jours, les 2 et 3 janvier, pour bénéficier de cinq jours de vacances (du 1er au 5).



Avril

Jour férié : le lundi 13 avril (lundi de Pâques). Vacances : 9 jours

En posant 4 jours, du 14 au 17 avril, vous pourrez vous octroyer 9 jolis jours de détente (du samedi 11 au dimanche 19).