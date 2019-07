En Chine, la combinaison de deux méthodes permet (presque) d'éradiquer le moustique tigre

Le 21/07/2019 | Par N.P | Lu 374

Une solution permettant d'éradiquer les moustiques tigres serait-elle sur le point de voir le jour ? Des chercheurs (dirigés par Zhiyong Xi, de l'université du Michigan et de l'université Sun Yat-sen de Canton) ont en tout cas effectué des tests concluants sur deux île du sud de la Chine.



En utilisant la combinaison de deux méthodes, ils ont réduit les populations d'Aedes Albopictus - ce moustique responsable de maladies comme la dengie, le chikungunya ou le zikale - de 94%, rapporte en effet la revue Nature.



Pour y parvenir, pendant deux ans ils ont d'une part irradié les moustiques femelles pour les rendre stériles, et d'autre part infecté les mâles avec une bactérie les empêchant de se reproduire avec les femelles non infectées par cette bactérie. Résultat : la population de moustiques femelles a baissé de 83 % en 2016 et 97 % en 2017.