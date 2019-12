En mode estival avec la pluie de l'après-midi dans les hauts pour rafraîchir un peu

Le 11/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 188

Les températures nocturnes restent excessivement douces.

Prévisions pour la nuit du 11 au 12 Décembre



➡️ Les bonnes averses de l'après-midi ont rapidement cessé. Le ciel est plus lent à se dégager dans l'intérieur et sur l'Est.

D'ailleurs des nuages transitent au large des côtes Est et Nord avec une activité orageuse en mer est possible. Le risque orageux est nettement plus faible sur le littoral.



🎏 Les brises sont bien installées.



🌊 La mer reste est belle à peu agitée. Quelques vagues persistent sur les côtes Sud avec la houle résiduelle.



🌡️ Les températures riment avec grande douceur générale.



Prévisions pour le jeudi 12 Décembre



Des averses localement modérées l'après-midi dans les hauts.



➡️ Le soleil matinal ne s'inscrit pas dans la durée. Des nuages s'agrègent rapidement aux pentes.

Les thermomètres affichent une ascension rapide après 7 heures.

En fin de matinée des averses sont observées dans les hauts du Nord-Est. Quelques coups de tonnerre sont envisageables comme la veille.



➡️ L'après-midi le gris est menaçant dans l'intérieur et s'accompagne souvent de précipitations sur les pentes du Nord et de l'Est mais aussi vers Colimaçons et localement les hauts de l'Ouest.



🎏 Le vent est faible en général. Mais il s'accélère localement vers le Port et Sainte Rose. Quelques rafales sont également possibles vers Saint Paul et la Plaine des Cafres.

Comme mercredi des accélérations locales sont possibles sous les averses.



🌊 La mer est peu agitée avec toutefois la persistance d'une houle résiduelle sur les côtes Sud et Sud-Ouest.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h32 le 12 -- Coucher du soleil : 18h51 le12



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1012.2 hectoPascals. ➡️e soleil matinal ne s'inscrit pas dans la durée. Des nuages s'agrègent rapidement aux pentes.Les thermomètres affichent une ascension rapide après 7 heures.En fin de matinée des averses sont observées dans les hauts du Nord-Est. Quelques coups de tonnerre sont envisageables comme la veille.➡️le gris est menaçant dans l'intérieur et s'accompagne souvent de précipitations sur les pentes du Nord et de l'Est mais aussi vers Colimaçons et localement les hauts de l'Ouest.est faible en général. Mais il s'accélère localement vers le Port et Sainte Rose. Quelques rafales sont également possibles vers Saint Paul et la Plaine des Cafres.Comme mercredi des accélérations locales sont possibles sous les averses.🌊 La mer est peu agitée avec toutefois la persistance d'une houle résiduelle sur les côtes Sud et Sud-Ouest.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h32 le 12 --18h51 le12🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot :

Cumuls de pluie en 3heures aujourd'hui dans les stations de METEO FRANCE





🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Villes Températures Maxi en degrés Celsius Saint Denis 31/32 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Saint-Louis 33 Saint Pierre 32 Saint Philippe 32 Sainte Rose 32 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 21 Maïdo 19/20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 28 Salazie 25/26

Analyse de la situation de surface cet après-midi





Tendances pour le vendredi 13 Décembre

➡️ La couverture nuageuse péi prend rapidement le relai du soleil matinal dans les hauts et l'intérieur.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux est plus prononcé sur les pentes du Sud et du Sud-Ouest.



🎏 Le vent est faible en général. Mais il s'accélère localement vers le Port et Sainte Rose/Saint Philippe.

Des accélérations locales sont possibles sous les averses.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée sous l'effet du vent.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.