En plus du temps pluvieux de fortes rafales enregistrées dans les hauts de l'Ouest, dans les plaines...

Le 26/06/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 97

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bon après midi toutes et tous!

REMARQUES GENERALES:

Prudence sur les routes!

2019 JUIN 26 15h45plus des averses qui sévissent depuis plus de 24heures notamment sur l'Est et le Nord et qui rendent les routes particulièrement glissantes il vous faut redoubler de prudence car de fortes rafales de vent sont actuellement relevées par plusieurs stations de Météo France.rapporte 85km/h et selon des retours que j'ai obtenus le vent est également bien sensible dans les hauts de l'Ouest à une altitude inférieure.Fortes rafales notées également à la: 70km/h à 15heures.Les rafales sont assez fortes aussi depuis peu sur le Nord comme dans les hauts de Sainte Marie( observation visuelle).La plus forte rafale observée aujourd'hui est rapportée par la station Météo France du Maïdo avec 91km/h.Cheers,Patrick Hoareau.