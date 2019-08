En possession de zamal, il fait un doigt d'honneur aux gendarmes et finit en garde à vue

Le 17/08/2019 | Par N.P | Lu 810

Sa réaction n'était pas forcément la plus appropriée... À Saint-Joseph, au passage des gendarmes, un jeune homme de 26 ans leur a adressé un doigt d'honneur et des insultes, rapporte le JIR.



Le tout avant de refuser de se soumettre à un dépistage d'alcoolémie, et alors qu'il circulait avec du zamal en sa possession, précise le journal.



Il devra s'expliquer devant tribunal correctionnel de Saint-Pierre en février prochain.