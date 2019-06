En réponse à la tribune libre de J.-P. Marchau

Le 26/06/2019 | Par Armand Gunet Président de "Réagissons "

Courrier envoyé par mèl au ministre De RugyDans deux media sur Internet "Imaz Press Réunion" et "Zinfos974", J-P Marchau (Europe écologie les Verts) publie une tribune dans laquelle il vous demande une expertise indépendante du chantier Nouvelle route du littoral (NRL).Il a raison et TOUTES les associations ici intéressées par ce sujet le demandent également.Toutefois, il ne cite que deux alternatives, les deux marines.Or, il existe deux autres solutions terrestres, toutes deux bien meilleures à tout point de vue aux deux marines.Tunnel et ROUTE SOUS GALERIE DE PROTECTION.Le projet de route en mer (viaduc et digue) a été concocté à la Rue Cadet pour rapporter le plus de bénéfices possibles aux frérots Bouygues & Vinci (ennemis jurés en métropole) sans qu'une étude comparative des CINQ tracés possibles n'ait été menée à bien (j'ai les preuves écrites).Il faut arrêter de duper les Réunionnais alors qu'un projet de route sous galerie de protection apparaît comme le meilleur projet tant du point de vue écologique qu'économique.J'attire votre attention sur le fait que ce projet de NRL en mer a été conçu sur la base de VINGT mensonges (vous savez bien lire, M. le Ministre ? VINGT MENSONGES !!!) que j'ai publiés dans la presse locale sans aucun démenti de la Région et sans aucune plainte pour diffamation.ATR-Fnaut et "Réagissons !" proposent le projet ci-dessus.Au boulot, Monsieur le Ministre !Sincères salutations.